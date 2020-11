A eleição é dos gringos e o Brasil com isso?

A eleição dos Estados Unidos acabou, oficialmente, na sexta-feira, 13, após divulgação dos votos da Geórgia. Após seis dias de contagem de votos, o placar da disputa entre Joe Biden e Donald Trump fechou em 306 x 232, a favor do candidato democrata.

E o Brasil com isso? Nas redes sociais, ao longo dessa semana, foi tão acirrado quanto o duelo de democratas x republicanos, o debate sobre a relevância ou não do pleito norte-americano para baianos e brasileiros.

Quem se recusa a ver a importância do assunto está de birra tão grande quanto a do próprio Trump, que não aceita a derrota. Questionar o que significa a queda de um governante que flerta com o fascismo é relevante não só para o Brasil, mas no resto do planeta. Ainda mais quando esse governante ‘inspira’ tantos outros líderes mundo afora.

Joe Biden e Kamala Harris foram eleitos com 306 votos dos delegados do colégio eleitoral dos EUA (Foto: Olivier Douliery/AFP/Arquivo)

Chamar de ‘colonizado’ quem avalia o que significa para o Brasil o resultado da votação é ingenuidade ou desconexão com a realidade e com o século XXI. Só para dar um exemplo, existe uma crise ambiental sem precedentes no território brasileiro e quem manda nos Estados Unidos tem influência direta sobre o modo como o governo brasileiro lida com essa crise.

Trata-se, apenas, do país que ainda dita as regras econômicas e políticas no mundo. A importância é tão real que os líderes europeus confirmam. Da UE à França, passando pelo Reino Unido, quase todos os líderes que dão as cartas na vida dos bilhões de humanos que habitam a Terra - que é redonda e não plana, como querem alguns - trataram de parabenizar Joe Biden pela vitória.

Donald Trump não dialoga com o resto do planeta, ele dá ordens e chiliques, cria o caos e desestabiliza eventos importantes como o Fórum Econômico Mundial. Para políticos de esquerda, de direita ou do centro, um líder de um país tão rico e influente (para o bem e para o mal) e que não dialoga, cancela acordos e brinca de autoritarismo, é uma bomba.

Questionar porque se comemorou tanto por aqui a eleição de uma mulher negra – Kamala Harris – para a vice-presidência americana, então, nem se fala, é só manifestação de machismo e racismo cristalinos.

Outros destaques da semana

Em março do ano passado, Moçambique foi atingido pelo furacão Idai (Foto: Yasuyochi Chiba/AFP/Arquivo)

Moçambique enfrenta onda de decapitações do Estado Islâmico

O norte de Moçambique foi tomado por uma onda de violência que já dura três anos, mas que só agora começou a aparecer, timidamente, no noticiário internacional. Grupos de radicais ligados ao Estado Islâmico (EI) promovem assassinatos, sequestros e decapitações no país africano que foi arrasado pelo furacão Idai em 2019. A maioria dos ataques, segundo reportagem publicada na terça-feira, 10, pela BBC, ocorrem na província de Cabo Delgado, que é rica em gás natural e rubis.

Segundo a BBC, na aldeia de Muatide, os insurgentes transformaram, no começo deste mês, um campo de futebol em arena de execuções. Testemunhas contam que os rebeldes capturam as pessoas, levam-nas para o campo e promovem as mutilações e os assassinatos. Em três dias de violência, mais de 50 pessoas foram massacradas. Nos últimos 13 anos, 2 mil moçambicanos foram mortos e 430 mil ficaram desabrigados na província.

A Anistia Internacional estima que 350 mil pessoas correm ainda o risco de morrer de fome por conta dos ataques. Os rebeldes expulsam moradores de suas casas e cidades, deixando-os ainda mais vulneráveis em um país que só aparece para o mundo em tragédias.

Tuiteiros compartilharam meme que mostra Bolsonaro como o Coringa (Foto: Reprodução)

Tuiteiros respondem ao presidente

A hastag #bolsonarogenocida ficou nos trending topics (temas mais comentados do Twitter) na terça-feira, 10, após o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) comemorar a suspensão dos testes da vacina chinesa CoronaVac pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), depois do suicídio de um dos voluntários que testavam o imunizante. Na sua postagem, o presidente afirmou que "ganhou" do governador de São Paulo, João Dória (PSDB), com quem iniciou há alguns meses uma 'guerra da vacina'. Os internautas não perdoaram e interpretaram o gesto do chefe do executivo nacional como sinal de desdém pelas mais de 160 mil vidas brasileiras já perdidas para a covid-19 e, ainda, desrespeito com a família do voluntário que tirou a própria vida em um episódio que não teve nenhuma relação com os testes da vacina contra o coronavírus. A Anvisa liberou a retomada dos testes dois dias após a proibição.

Cid Teixeira colaborou e também foi personagem do CORREIO Repórter (Foto: Haroldo Abrantes/Arquivo CORREIO)

Mestre CId faz 95 anos

O professor Cid Teixeira, considerado o guardião das memórias da Bahia antiga, fez 95 anos na quarta-feira, 11. Conhecedor tanto dos fatos oficiais quanto dos ‘causos’ e lendas locais, ele foi um dos mais assíduos pesquisadores que serviram de fonte para o CORREIO Repórter, o premiado suplemento cultural publicado pelo CORREIO entre os anos 2000 e 2006, com grandes reportagens sobre personalidades e eventos marcantes da história baiana. Também foi homenageado com um perfil no caderno, em reportagem sobre sua antológica coleção de discos raros.

Cogumelo da explosão foi visto da estrada (Foto: Lucas Freire/Divulgação)

Explosão na RMS

Uma forte explosão em uma fábrica de fogos de artifícios alarmou a população de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, na segunda-feira, 09. Além da destruição do galpão da empresa CF PIROTECNIA LTDA, o impacto da explosão danificou ao menos 11 casas do entorno. A ocorrência também deixou dois feridos, que foram levados para o Hospital Municipal, mas já receberam alta.

O que as celebridades disseram:

Luísa defendeu Mari Ferrer no Multishow (Foto: Caio Duran/Divulgação)

"Quando se trata de nós, culpado e vítima são invertidos. Quando se trata de nós, o tamanho do vestido importa mais que a nossa voz. A gente está pedindo respeito", Luísa Sonza

A cantora aproveitou o Prêmio Multishow, na quarta-feira, 11, para cobrar por justiça no caso da influencer Mari Ferrer, que foi estuprada e humilhada pelo advogado do réu.

Nova espécie vive no subcontinente indiano (Foto: German Primate Center/Divulgação)

Espécie de primata é descoberta no continente asiático

Nova espécie de primata foi descoberta em Mianmar (Ásia). O estudo que identifica o animal, batizado de Popa langur (Trachypithecus), foi publicado na quarta-feira, 11, pelo Zoological Research. O macaco mede até 60cm e tem pelo cinza. Ele habita o subcontinente indiano.