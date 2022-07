'A equipe fez por merecer um resultado diferente', lamenta Enderson após derrota

Após a derrota diante do Cruzeiro, fora de casa, na tarde deste sábado (23), o treinador Enderson Moreira lamentou o resultado e afirmou que a equipe poderia ter saído do Mineirão com um resultado melhor, principalmente pelo desempenho em campo. O gol marcado pela Raposa aconteceu minutos depois do tricolor ter um jogador a mais em campo.

"Quem viu o jogo sabe que foi muito igual, a gente enfrentou bem, mesmo que tecnicamente a gente não tenha feito um jogo tão bom como a gente fez em outras situações. Mas agora é voltar a vencer. A gente teve uma atitude boa e criamos situações no jogo. O Rafael [Cabral] fez um jogo quase perfeito, né? Praticamente perfeito, porque a gente criou situações, chances claras, e ele fez defesas muito difíceis. Eles acabaram conquistando esses três pontos, mas eu acho que a equipe fez por merecer um resultado diferente", explicou o treinador em entrevista pós jogo.

As defesas que Enderson se refere foram fundamentais para manter a derrota do Bahia no placar. Além de uma cabeçada à queima roupa de Luiz Otávio no último minuto, o goleiro Rafael fez duas boas defesas no primeiro tempo, em um chute e uma outra cabeçada de Raí.

"No primeiro tempo foram duas chances claríssimas também. Duas intervenções do Rafael. Então eu acho que o jogo estava muito travado pros dois lados. O Cruzeiro também não criou tantas chances, não sei quantas defesas a gente pode colocar na conta do Danilo, mas eles também não criaram tanto. Estava um jogo travado, duas equipes tentando se neutralizar. Mas sem dúvida nenhuma eu acho que a gente merecia um resultado muito diferente do que aconteceu pelas situações criadas, pela imposição do jogo, e a gente lamenta que não tenha conseguido fazer o gol", completou Enderson.

Já sobre o gol sofrido, que aconteceu após uma cobrança de tiro de meta do Cruzeiro, o treinador explicou que alertou o elenco sobre a possibilidade dessa jogada. "É lógico que a gente está falando aqui de um lance que foi um um tiro de meta deles que eles acabaram batendo rápido. E isso foi alertado, é importante falar, a gente alertou dessa cobrança rápida do Rafael. Mas acabamos vacilando um pouquinho, conseguimos bloquear o primeiro chute, o segundo chute, depois a defesa do Danilo e Stênio acabou fazendo o gol. Mas a gente está dando poucas chances para os adversários e precisamos ainda continuar persistindo para poder ajustar esses detalhes e fazer com que a equipe possa melhorar em todos os aspectos", completou.

Confira outros trechos da coletiva de Enderson Moreira

Como explicar o jogo de hoje e o gol que o Bahia tomou quando tinha um jogador a mais?

- Na verdade, acho que nós não ficamos com a bola em jogo nem um minuto com um jogador a mais, né? Foi o lance da falta da expulsão, nós cruzamos a bola e num tiro de meta que eles bateram rápido acabaram conseguindo fazer o gol. Mesmo tendo uma inferioridade em termos de jogadores, a gente tinha quase seis jogadores para três deles, faltou um pouco de atenção. Era uma situação que a gente alertou bastante e isso que nos deixa muito chateados, de ter tomado o gol num tiro de meta do adversário.

Por que continuou com os três zagueiros durante o jogo e substituiu os laterais?

- Eu acho que os laterais estavam pouco ofensivos e resolvemos colocar mais atacantes. Nós colocamos o Torres de um lado como e o Copete do outro para gente poder forçar mais esse esse jogo de lado de campo e tentar chegar. Acho que nós crescemos, criamos boas situações para poder vencer o jogo. A gente sabia que o Cruzeiro ia picotar mais o jogo e a bola parada poderia ser decisiva, como quase foi. A gente teve pelo menos umas duas ou três boas chances de poder fazer o gol e a gente decidiu por colocar jogadores de boa estatura para que a gente pudesse tentar fazer o gol.

A gordura que chegou a ser de oito pontos para o 5º colocado, mas pode cair para três ao término da rodada. A falta de pontaria é o fator determinante para essa aproximação do quinto?

- A gente tem finalizado no gol, né? Hoje o goleiro Rafael fez grandes defesas e há mérito dele também nesse caso. É claro que tem situações que a gente poderia ter finalizado melhor. Mas vamos continuar trabalhando. É o primeiro resultado adverso na Série B de seis [partidas] que a gente participou. Acho que perdemos pontos em casa que a gente merecia muito um resultado diferente e sabia que hoje era um jogo muito difícil. Como foi também pro Cruzeiro lá em Salvador, né? Então temos que ter tranquilidade para poder buscar já na na próxima um triunfo. Vamos fazer dois jogos em casa agora e a gente precisa muito do nosso torcedor ali na fonte para nos ajudar, entendeu?

Eu sei que a gente está gerando uma ansiedadezinha, mas essa competição é longa e a gente precisa estar bem focado. A equipe está competindo de igual para igual, em qualquer situação, jogando fora de casa contra adversários que tem qualidade, que estão na frente da competição, e a gente está disputando. Estamos fazendo jogos com qualidade, criando situações de perigo, então a gente tem muita confiança que daqui a pouco essa bola começa a entrar e a gente consegue uma sequência de triunfos. E isso nos faz nos aproximar do nosso objetivo.

Por que no segundo tempo o Bahia, com um jogador a mais, demorou de ter mais profundidade?

- O Cruzeiro se fechou completamente, então é difícil de ter profundidade onde o adversário se coloca completamente lá atrás. Depois da expulsão eles fizeram o gol logo na jogada seguinte e não conseguimos ficar nem um minuto com um jogador a mais, porque depois o jogo foi reiniciado no tiro de meta e eles conseguiram o gol deles. Então eles baixaram totalmente a linha e a gente não conseguia ter mais jogadas de profundidade. Tentamos organizar a equipe para que ela ficasse mais ofensiva, com mais jogadores chegando [no ataque]. Trabalhamos muito a bola parada, que era uma alternativa, e acho que nós criamos boas oportunidades claras, com bola na trave, pelo menos um ou dois cabeceios bem próximos do gol, mas o adversário já não dava mais a essa possibilidade de profundidade em função de ter de recuar completamente as linhas.