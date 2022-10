À espera do primeiro filho, Léo Gomes encaminha renovação com o Vitória

O ventre de Melissa guarda um grande incentivo para Léo Gomes seguir em Salvador. Titular na campanha de acesso à Série B do Brasileiro, o volante está com a renovação de contrato com o Vitória encaminhada. Ele vai ser pai pela primeira vez e deseja que Bernardo nasça na cidade natal da esposa, para que ela possa contar com o apoio da família.

“Isso está tendo um peso bem grande na questão da renovação. Eu tenho quase certeza que vamos fechar e acho que até o final dessa semana tem uma definição", projeta o jogador. "Tem essa situação da minha esposa, além do desejo de ficar no Vitória e construir uma história. Um acesso para a Série A faz entrar para a história de vez e é até uma questão da carreira mesmo”, explica o volante de 25 anos.

Nascido em Fortaleza, Léo Gomes chegou à Toca do Leão aos 13 anos. Ele estreou como profissional em 2018 e foi negociado com o Athletico-PR no final de 2019. No ano seguinte, acabou emprestado pelo time paranaense ao América-MG, clube com o qual comemorou o acesso à Série A. Na sequência, defendeu a Chapecoense e amargou a queda à segunda divisão nacional. Antes de retornar ao Vitória, jogou o Campeonato Paulista com o São Bernardo.

Em 2022, Léo entrou em campo 32 vezes, 20 delas pelo rubro-negro. O número de jogos na temporada só não supera o de 2019, quando fez 36 partidas.

“Minha vinda para cá foi bem importante, algo muito positivo. Foi como um reencontro de mim mesmo após dois anos. A pandemia e algumas lesões que eu tive em 2021 me tiraram um pouco do mercado. Nessa vinda para o Vitória eu consegui retomar meu futebol, ter minutagem. Essa temporada foi a minha segunda melhor em jogos. Foi bem positiva, até pelo contexto do acesso, essa questão de eu ter me reconectado, de saber que eu posso, que as lesões não me pararam”, avalia Léo Gomes.

O vínculo com o Athletico-PR termina no final deste ano e a renovação com o Leão se estenderia até dezembro de 2023. “A proposta que eles fizeram já chegou até mim, mas a gente ainda vai fazer uma contraproposta. Talvez eu até rescinda com o Athletico-PR para já assinar com o Vitória e ficar desde o início da pré-temporada”, conta Léo, ansioso para viver o que o próximo ano o reserva.

“Eu estou bem positivo. Vai ser um ano muito importante. Vou ser pai, o que vai ser algo novo, e já botei em minhas metas que o ano de 2023 será o melhor da minha carreira. Quero jogar o máximo possível e com fé em Deus coroar com o acesso do Vitória à Série A. Vai ser uma coisa linda”, vibra.

Disney e enxoval

Antes de colocar uma nos braços, Léo Gomes vai dar vez à própria criança. No início de novembro, ele e a esposa vão curtir as férias nos parques da Disney, nos Estados Unidos.

“Vai ser minha segunda vez na Disney. Na primeira, eu curti bastante, fui naquelas montanhas russas, uma loucura. Ela não vai poder ir, mas eu vou em todas de novo”, diverte-se Léo. Depois, o casal segue para Miami, onde vai comprar o enxoval de Bernardo. “Carrinho de bebê, roupinha. A viagem já estava programada desde antes, mas aí fizemos o exame de sexagem fetal para chegar lá já sabendo o sexo por causa do enxoval”, conta.

Adrenalina e mimos garantidos nos Estados Unidos, mas sem exageros com fast food. Se tudo der certo e ele rescindir com o Athletico para assinar logo com o Vitória, Léo se apresenta para a pré-temporada na Toca no dia 28 de novembro. “Estou treinando nas minhas férias, tenho feito treinos na academia. A Série B tem três jogos em uma mesma semana, então estou me cuidando desde já”, afirma.