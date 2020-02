A estreia do Bahia na Sul-Americana 2020

O Bahia inicia sua sétima participação na Copa Sul-Americana no dia 12 de fevereiro, quando disputa a partida de ida da 1ª fase da competição contra o Nacional do Paraguai. Os jornalistas do Correio* Ivan Dias Marques, Gabriel Rodrigues e Vinícius Nascimento detalham o momento e a responsabilidade do tricolor na competição e fazem um apanhado do rival do Esquadrão na Sula. Confira:

