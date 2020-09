A Fazenda 12: Jojo Todynho passa mal, pede ajuda médica e preocupa fãs

A funkeira Jojo Todynho, que está participando do elenco de A Fazenda 12, na Record, passou mal no começo da noite desta quarta-feira (23) e pediu ajuda médica. As câmeras do Play Plus - streaming da emissora - cortaram as cenas e foi apenas possível ver a peoa voltando do atendimento.

Logo que Jojo Todynho pediu ajuda médica, fãs da cantora correram para as redes sociais para especular sobre o estado de saúde dela. Os colegas de confinamento também demonstraram preocupação, segundo o portal Metrópoles.

A cantora entrou no quarto, foi até Luiza Ambiel e disse: “Está 14 por 8”. A atriz questionou se com esse valor sua pressão está baixa ou alta e Jojo respondeu: “É alta”. Antes que continuasse a falar, a câmera foi até o banheiro onde Mariano, Rodrigão, Cartolouco, Juliano, Narizinho e Victória se arrumavam.

Nesta quarta, Lidi Lisboa, JP Gadêlha e Carol Narizinho disputam a prova do Fazendeiro.