A Fazenda 13: Dayane se revolta, pega a faca e rasga casaco de Rico

O clima não para de esquentar em A Fazenda 13. A rivalidade entre Rico Melquíades e Dayane Mello não para de crescer. O último capítulo da treta aconteceu na tarde desta segunda-feira (15), quando a ex-BBB Itália pegou uma faca e rasgou o casaco do ex-De Férias com o Ex.

Tudo começou após Rico encurralar Dayane e expor falas preconceituosas ditas por ela ao longo do confinamento, a peoa decidiu revidar.

Enquanto a maioria dos confinados estava no quarto, Dayane decidiu pegar uma faca das mãos de Valentina e cortar um dos casacos preferidos de Rico. No vídeo, que viralizou e ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter, a ex-assistente de palco do Ratinho tenta controlar a aliada. “Dayane, pode parar! Pode parar!”, repetiu. “Ninguém viu”, respondeu a modelo sorrindo.

Dayane rasgando o casaco do Rico #AFazenda pic.twitter.com/lN9sQ9gGml — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) November 15, 2021

Nas redes sociais, as opiniões se dividiram. “Depois leva um rajadão e fica se fazendo de coitada”, comentou um fã de Rico Melquíades. “No lugar dela, eu rasgaria tudo. Ela já aguentou demais”, defendeu uma torcedora de Dayane Mello. Alguns internautas lembraram que, quando estava no reality da MTV, o peão também rasgou biquínis de umas das participantes.