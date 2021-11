A Fazenda 13: Erasmo sugere atirar em gays que transam em parque e é criticado

Declarações de Erasmo Viana, ex-marido de Gabriela Pugliesi, voltaram a repercutir negativamente fora do reality A Fazenda, da TV Record. O modelo baiano foi criticado após falar que daria tiros com arma de paintball em gays que, segundo ele, fazem sexo no parque do Ibirapuera, em São Paulo.

O peão Gui Araujo falava que o parque costuma ficar aberto até mais tarde em dezembro por causa da decoração de Natal, quando o modelo declarou:

“O problema do Ibira a noite velho, uma vez eu até...o prefeito falecido Bruno Covas foi malhar com a gente uma vez, e eu fiz uma reivindicação pra ele. A noite é um motel a céu aberto. Os gays cara, eles vão… e outra, quem treina lá como eu corro todo dia de manhã lá ás vezes, você vê os papeis melados de bosta no chão, camisinha pra caralho, quando você corre dentro do mato. A noite os caras vão transar lá, aí você encosta nas árvores, ficam transando e no outro dia quem vai correr pega toda a rebarba. Eu falei: ‘Velho, [se] um dia [eu] pegar uma arma de paintball”. Eu falava para os caras, os moleques, o Rodrigão, a noite só dando pau lá”, disse Erasmo Viana dentro de A Fazenda.

As declarações do peão foram bastante criticadas por quem assistia ao reality.

o usuário original do vídeo apagou ele, maaaaas temos ele aqui:#AFazenda pic.twitter.com/0eclbDp8Ax — É o Assunto ???? (@EoAssunto_) November 2, 2021 Erasmo, escroto. Se mostrando homofóbico. Dizendo que gostaria de atirar nos gays no Ibirapuera. Engraçado, se no caso fossem os héteros? Qual seria a opinião? #AFazenda pic.twitter.com/SRNbsLeWCC — Rafael Barbosa (@rafakriok) November 2, 2021

"O que Erasmo acabou de falar sobre os gays não somente é típico de homofóbico, é também similar ao que os assassinos pensam", disse o internauta Lucas Lima.

Não é a primeira vez que o modelo faz revelações que causam controvérsia do lado de fora da fazenda. Ao revelar que manteve relações sexuais com Erika Schneider, ex-bailarina do Domingão do Faustão, o modelo disse que achou os interesses da loira fúteis.

“A gente ficou, rolou sexo, foi irado, rolou química, mas o fato de eu não querer dar continuidade foi justamente por eu enxergar isso nela. Mas eu nunca ia chegar nela e falar isso”.

Ele deu mais detalhes da relação com a dançarina: “A parada comigo com ela foi só carnal. Tipo assim, eu fiquei com ela umas duas três vezes, na segunda vez que eu fiquei com ela eu já percebi. Eu falei: ‘Cara, ela é uma gata, tem um sexo foda, rolou uma energia foda’. Mas eu já tinha percebido que ela era muito superficial”.