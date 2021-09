A Fazenda 13: Marina Ferrari é anunciada como 12ª participante

Marina Ferrari, de anos 28 anos, foi anunciada como a 12ª participante de A Fazenda 13. Faltando um dia para a estreia do reality show da RecordTV foram divulgados 12 dos 20 participantes até agora. A atração começa nesta terça-feira, 14, às 22h45.



Leia mais: Nego do Borel, Quebra-Barraco: veja lista de participantes de A Fazenda 13



A empresária e influenciadora digital disse que não tem uma estratégia definida para o programa, mas que deixou tudo preparado para postar em suas redes sociais.



"Eu sou boa, mas quando eu sou ruim, eu sou a pior de todas. Também gosto muito de ser líder, de comandar, porque eu sou muito competitiva. Gosto muito de provas, de ganhar e vou dar o melhor de mim", disse a peoa.

No sábado, pelo TikTok do reality show, Fernanda Medrado foi confirmada para o programa. "É um grande sonho para mim estar participando do reality. Eu sou muito fã do programa. Sempre foi meu sonho", afirmou a cantora e compositora. Ela participou da última temporada do Power Couple Brasil e foi eliminada na primeira semana do reality de casais.

Na sexta-feira, Dayane Mello e Valentina Francavilla foram os nomes anunciados durante o quadro A Hora da Venenosa, do Balanço Geral.

Dayane ficou conhecida depois de participar do Grande Fratello Vip, o Big Brother da Itália, e chegou na grande final com o apoio dos brasileiros, que organizaram a torcida e um mutirão de votos. "Chegou o dia de realizar um sonho muito aguardado: participar de um reality show dentro do meu país. É libertador! É real!", escreveu Mello.

Já Valentina ganhou fama por integrar o elenco do Programa de Ratinho desde 2009. "Intensidade, entrega e muita verdade… Vocês podem esperar tudo isso e muito mais de Valentina na Fazenda, ela está muito focada e entregue a essa experiência única!", diz o perfil da italiana.

Os outros sete nomes foram divulgados na quinta-feira, 9, em uma coletiva de imprensa. Os nomes dos primeiros peões revelados são: Victor Pecorado, Mussunzinho, Liziane Gutierrez, Nego do Borel, Tati Quebra Barraco, Arcrebiano, Mileide Mihaile.

Adriane Galisteu vai ser a apresentadora da nova edição do programa, substituindo Marcos Mion.