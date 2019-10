A Fazenda: Lucas chama Guilherme de machista: 'você não pode mudar a menina'

Lucas e Guilherme conversavam na noite desta quarta-feira (16) antes de ir para a baia dormir quando o modelo acusou o segurança gato do metrô de machismo. Acontece que Guilherme revelou que sentia ciume da amizade de Tati com Lucas e já teria reclamado com a peoa sobre o assunto.

"Vamos supor que eu estou lá com a Hari e começo a fazer massagem no pé dela, você vai achar da hora?", questionou Guilherme, lembrando quando Lucas e Tati eram mais próximos. "Mas você sempre teve essa intimidade com a Hari? Se você tiver intimidade com ela, teria sido depois que eu fiquei com ela. Mas eu já tinha intimidade com a Tati antes de rolar entre vocês. Você não aceita amizade entre homem ou mulher? Tá errado", disparou Lucas.

Em seguida, o modelo afirmou que Guilherme precisa aceitar os demais relacionamentos de Tati dentro do confinamento. "Isso é machista da sua parte, não aceitar amizade entre homem e mulher. Antes de você ficar com ela eu já tinha intimidade, mas você não pode mudar a menina". "Mas eu falei com ela porque ela é a pessoa que tem que mudar isso, não você", rebateu Guilherme, sério.