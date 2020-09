A Fazenda: Raissa Barbosa tem vídeos íntimos vazados em sites adultos

Raissa Barbosa, uma das participantes de A Fazenda 12, teve vídeos adultos vazados em sites pornográficos. Em uma das gravações ela aparece nua e dançando. Na outra ela surge fazendo sexo com um homem.

A modelo de 29 anos mantém uma conta no OnlyFans, plataforma para venda de conteúdos adultos. Apesar de produzir material erótico e não ter tabus para divulgar isso em suas redes sociais, Raissa autorizou que esses vídeos fossem parar em sites pornográficos que não cobram pelo serviço.

O OnlyFans é uma rede social para maiores de 18 anos, em que uma pessoa pode criar um perfil e determinar um preço mensal ou avulso para liberar fotos e vídeos sensuais.

A ex-vice-Miss Bumbum cobra US$ 19,99 (R$ 113,27) por mês para liberar o acesso ao seu perfil no OnlyFans. Ela ainda criou uma promoção, em que o uso durante três meses sai por US$ 29,99 (R$ 169,79). Os assinantes da página de Raissa Barbosa tem à disposição 530 posts dela.

São pelo menos três vídeos da modelo que circulam em sites pornográficos.

As publicações dos conteúdos pornográficos nesses sites começaram a ficar disponíveis depois que Raissa foi confirmada como uma das 20 participantes de A Fazenda 12, há três semanas. A assessoria da peoa, inclusive, está aproveitando a popularidade do reality para divulgar o perfil dela no OnlyFans nas redes sociais e tentar aumentar os ganhos financeiros - a jovem deixou novos ensaios prontos antes de entrar no confinamento.

Segundo o portal Notícias da TV, a equipe de Raissa repudia os vazamentos e disse que vai à Justiça por conta dessa situação.

"A assessoria de imprensa e jurídica da participante Raissa Barbosa tomará medidas judiciais cabíveis para qualquer tipo de conteúdo íntimo que seja divulgado ou vazado sem autorização da participante", informou a assessoria em comunicado publicado nas redes sociais.