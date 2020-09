A Fazenda: Raissa tem ataque de fúria e joga água em peões após ir pra Roça

Foto: Reprodução

Raissa Barbosa se revoltou após receber oito votos e ir para Roça "A Fazenda 12", da Record TV. Cheia de ódio, ela partiu para cima dos peões para reclamar da atitude deles.

Antes ela ainda chegou a socar um travesseiro para extravasar a raiva, mas não foi o suficiente. Logo depois ela foi até a cozinha onde estava a maioria dos homens e disparou:

"Vocês todos jogaram sujo, vocês todos me metralharam, cara", apontou.

Mateus Carrieri lhe respondeu: "Eu estou grudado no Juliano, quase que 24 horas aqui, e eu não sabia em quem ele iria votar. A gente não combinou nada. Você pode ficar chateada, mas a gente não combinou".

Raissa se irritou e jogou água na direção dos peões, que a criticaram pela atitude. Ela seguiu desabafando e um dos confinados justificou que ela só dormia no programa e por isso não se aproximou de ninguém. A resposta da modelo foi direta:

'Eu tentei me aproximar do Lipe, dos dois boy lixo e o que eles fizeram?", questionou se referindo a Lipe e Biel. Assista.

TRETA



Raissa tacou um copo de agua na cara do Biel #AFazenda12 pic.twitter.com/8HiUjHnJw0 — Gio ???? (@TeamGiovanneBR) September 16, 2020

Após protagonizar o momento na cozinha, a modelo foi acalmada pelas peoas e se trancou no banheiro. Foi possível ouvir gritos de Raissa, e os participantes demonstraram preocupação com alguns objetos cortantes no local e questionaram se a produção não deveria intervir.