A Fazenda: Record muda de ideia, dispensa Gabi Martins e chama ex-bailarina do Faustão

A cantora Gabi Martins, até então dada como certa em A Fazenda 13, ficará de fora da lista final do reality da Record TV. A relação foi fechada nesta segunda-feira (24) e, de acordo com o jornalista Leo Dias, a cantora perdeu seu posto para Erika Schneider, ex-bailarina do Domingão do Faustão.

Erika foi bailarina do Faustão durante 8 anos (Foto: Divulgação)

A notícia agradou os fãs de reality show, pois Gabi foi, talvez, a maior planta do Big Brother Brasil 20, entregando pouco conteúdo aos telespectadores.

Gabi, por sua vez, estava muito empolgada com a possibilidade de participar de A Fazenda 13. Para ela, seria uma oportunidade de projetar ainda mais sua carreira musical.

O grande problema era a possibilidade de encontrar seu ex Guilherme Napolitano na atração. Tierry, atual da sertaneja, não escondeu seu descontentamento com a ideia e o possível reencontro gerou, ainda de acordo com Leo Dias, discussões e até um término de alguns dias.