A fila andou: Pedro Scooby engata romance com modelo internacional

Menos de um mês após o término do seu namoro com Anitta, o surfista Pedro Scooby já apareceu com um novo affair. De acordo com o blogueiro Leo Dias, o esportista está conhecendo melhor a modelo internacional Cíntia Dicker.

Os pombinhos estiveram juntos neste final de semana, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde assistiram a shows no festival de música 'Sea.Hear.Now'. A modelo publicou nas redes sociais um clique do novo casal, republicada por Scooby.

Em outra publicação nas redes sociais do surfista, os dois demonstraram bastante intimidade na van que os levou embora do festival, com brincadeiras como queda de braço.

Cintia mora em Nova York e é ex namorada do empresário Rico Mansur, famoso pelo currículo amoroso, que inclui beldades como Gisele Bundchen e Isabeli Fontana. Entre as conquistas de Mansur também está a ex-mulher de Scooby, Luana Piovani, com quem o empresário teve um relacionamento de quase três anos, entre 2003 e 2006.