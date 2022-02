'A gente imaginou que podia ser gravidez', diz irmã de Paulinha Abelha sobre sintomas

A cantora Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, segue internada na UTI de um hospital de Aracaju, em coma. A irmã dela, Carla, disse na segunda-feira (21) que as primeiras informações que Paulinha não estava bem chegaram á família durante uma viagem da banda a São Paulo.

“Chegou a informação de que ela estava se sentindo mal, vomitando, e a gente imaginou que poderia ser uma gravidez. Quando ela chegou aqui em Aracaju, continuou do mesmo jeito e veio para o hospital. Quando chegou ao hospital, já foi identificado que tinha um probleminha nos rins e houve a insuficiência renal”, contou Carla ao Cidade Alerta SE.

A equipe médica não sabe até o momento de onde se originou a infecção de Paulinha. A família está otimista com uma possível melhora da cantora, segundo Carla.

“O médico veio para cá, o neurologista, no intuito de detectar qual o problema que estava causando isso. Ele fez tomografia e no cérebro dela está tudo normal. Saiu nota dizendo que teve falência cerebral, não existe, isso está descartado, é fake news. Coração, pressão, cérebro, tudo ok. Ela não acordou ainda por causa da sedação. Tem que ir diminuindo (o sedativo) aos poucos”, explicou.

A irmã diz que a rapidez com que um quadro grave se instalou surpreendeu a família. Paulinha sempre foi saudável e faz exames rotineiros.

“O que posso dizer do estado de Paula hoje é que está estável. Ela está tomando os antibióticos, não está mais inchada de forma nenhuma e a tendência dela é melhorar. Ela está respondendo bem ao tratamento e vamos rezar e orar que continue dessa forma”, acrescenta.

O boletim divulgado pelo Hospital Primavera na tarde desta terça-feira (22) aponta que o quadro de Paulinha segue intalterado. Ela mantém quadro neurológico sem necessidade de medicamento para pressão, respira com ajuda de aparelhos, tem oxiginação adequada e faz hemodiálise.