'A gente quer entrar no nosso campeonato', diz Felipe Garcia

O atacante Felipe Garcia está entre os pontos positivos deste início de Série B do Vitória. Contratado no final de fevereiro sem alarde, o atacante vem se firmando na equipe: será mais uma vez titular no domingo (26), às 16h, fora de casa, contra o Atlético-GO, pela quinta rodada.

Felipe participou de três dos seis gols do Leão no Brasileiro. No triunfo por 2x1 sobre o Vila Nova, no Barradão, pela segunda rodada, roubou a bola do zagueiro Patrick e passou para Ruan Levine virar o placar.

O mesmo aconteceu contra o Guarani, pela terceira rodada: roubou a bola do zagueiro Xandão e ela sobrou para Neto Baiano abrir o placar na derrota por 3x2. E diante do São Bento, no último sábado (18), ele deixou o dele, de cabeça.

"Fico feliz que estejam aparecendo alguns destaques individuais na equipe. Ruan veio bem também, com dois gols, e Caíque (Souza) nos ajudou na primeira partida (marcou um gol diante do Botafogo-SP)", disse o atacante.

"Isso mostra que a gente precisa de um equilíbrio coletivo. Estamos em busca disso, para poder sair com um resultado melhor nas partidas. Na Série B, quando você sai na frente do placar, você tem que saber que a disputa é muito equilibrada e a outra equipe vai vir para cima com todas as forças para empatar", completou Felipe Garcia.

Por causa das três viradas que tomou, o Vitória acumula um triunfo e três derrotas na Série B, aparecendo em 18º lugar com três pontos. O Leão tem mais quatro jogos antes da pausa para a Copa América.

Depois do Atlético-GO, o rubro-negro recebe o Bragantino na sexta-feira (31), às 21h30. Na sequência, dois jogos fora: Sport no dia 8 de junho e Oeste no dia 11.

"A gente quer entrar no nosso campeonato, que tem que disputar do meio da tabela para cima. A gente precisa resgatar a nossa confiança, precisa pontuar. O mais importante de tudo para esse jogo (contra o Atlético-GO) é pontuar", disse Felipe Garcia.

Nesta sexta-feira (24), pela manhã, o novo técnico Osmar Loss finalizou a preparação para enfrentar o Atlético-GO e relacionou 20 atletas para a viagem a Goiânia, que acontece no sábado (25) às 6h20.