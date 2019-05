‘A gente sai daqui até com certa aflição’, diz Osmar Loss

Após sua estreia no comando do Vitória, o técnico Osmar Loss valorizou o empate em 1x1 com o Atlético-GO, neste domingo (26), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, mas revelou que ficou com uma sensação incômoda por não ter conseguido vencer a partida, já que o Leão esteve à frente no marcador e teve vantagem numérica nos minutos finais do jogo.

“O importante num campeonato como esse é pontuar. É óbvio que a gente sai daqui até com uma certa aflição, talvez pudéssemos ter feito os três pontos, por estarmos ganhando e por termos tido no final da partida um homem a mais e termos conseguido transformar isso em oportunidades”, afirmou.

“Mas o time do Atlético-GO aqui é muito forte e, mesmo com um homem a menos, teve também uma grande oportunidade que poderia ter nos tirado esse ponto que a gente está levando”, ponderou.

Na avaliação de Loss, apesar de só ter treinado o time por quatro dias, foi possível ver evolução no jogo deste domingo. “No pouco tempo que a gente teve para estar próximo dos atletas, o nosso foco era estabelecer confiança, melhorar nossa capacidade de sofrer no jogo, evoluir um pouco mais na parte ofensiva e acho que a gente conseguiu de certo modo melhorar alguns quesitos. É claro que o caminho é muito longo”, disse.