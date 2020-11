'A gente sai envergonhado', diz Douglas após Bahia ser goleado

A expectativa que o Bahia tinha após vencer três seguidas no Campeonato Brasileiro se transformou em frustração na noite desta sexta-feira (20). No estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o Esquadrão foi presa fácil para o Red Bull Bragantino e acabou goleado por 4x0.

Três dos quatro gols do time paulista foram marcados em apenas 20 minutos do primeiro tempo, o que demostrou o quão ruim foi o desempenho do tricolor na partida.

Um dos líderes do elenco do Bahia, o goleiro Douglas falou após o jogo e lamentou o resultado. O camisa 1 se disse envergonhado pelo papel realizado pelo tricolor diante de um adversário direto na luta contra o rebaixamento.

"A gente sai envergonhado pelo desempenho. Não tirando os méritos do Bragantino, mas fizemos um jogo muito abaixo, apático. Um jogo para tirar as lições que precisamos repetir o que nos trouxe para essa pontuação. Não fizemos isso hoje. Precisamos ser grandes para que isso não nos abata para a sequência do campeonato e Copa Sul-Americana", disse ele.

O resultado manteve o Bahia na nona colocação, com 28 pontos, mas o tricolor pode ser ultrapassado no complemento da rodada. Já a distância para a zona de rebaixamento, que era de sete pontos, caiu para cinco e também pode diminuir.

O próximo compromisso do tricolor no Campeonato Brasileiro será contra o São Paulo, no próximo sábado (28), na Fonte Nova. Antes disso, o Esquadrão recebe o Unión, da Argentina, nesta terça-feira (24), pelo jogo de ida das oitavas de final Copa Sul-Americana.