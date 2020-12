'A gente tem esperança', diz Thiago Lopes sobre acesso do Vitória

O sonho do Vitória em conquistar a sonhada vaga na próxima temporada da Série A ainda é possível, mas não é fácil. Atualmente, a equipe ocupa a 14ª posição da tabela, com 33 pontos, 11 a menos que o Cuiabá, que abre o G4. Isso põe o Leão com probabilidade de acesso de apenas 0,25%, de acordo com o cálculo feito pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Apesar da situação complicada, os jogadores rubro-negros ainda estão confiantes no acesso. Segundo o meia Thiago Lopes, a estratégia é não pensar no quadro geral, mas sim focar em cada partida por vez.

"A gente tem esperança. É claro que temos. Mas o que temos conversado é jogo a jogo. Não podemos falar que temos que ganhar tantos jogos, fazer isso e aquilo. Temos que pensar no jogo. Neste próximo, contra o Cruzeiro, buscar a vitória, que é o que importar para nós. Depois, vamos pensar nos próximos jogos e ver o que nos espera na sequência", comentou.

O Vitória, porém, está mais perto do Z4 que do G4. São cinco pontos a mais que o Figueirense, time que abre a zona de rebaixamento. Por isso, ganhar do Cruzeiro no Barradão é o ideal não só para se aproximar do pelotão da frente, mas para se afastar do fim da tabela.

O jogo contra a Raposa será nesta sexta-feira (11), às 21h30. Thiago Lopes mira repetir a boa atuação que teve na partida passada, contra o Cuiabá, na última terça-feira (8), que terminou em empate em 3x3. Naquela noite, o meia foi autor de um belo gol, seu primeiro com a camisa do Vitória.

"Quero sempre poder repetir jogos assim, poder fazer gols, assistências, ajudar a equipe. Fico feliz por esse momento que estou vivendo. Espero que, no decorrer dos 11 jogos que faltam, eu possa aumentar meus números de assistências, de gols, porque é minha função. É o que cobram de mim. Estou feliz com isso e espero poder melhorar a cada dia", comemorou o jogador, que foi titular em todos os nove jogos que fez com a camisa do Leão.

"Também com a sequência de jogos que eu estava tendo, confiança do treinador. Logo que veio, teve com Barroca, o treinador confiou bastante em mim, no meu trabalho. Teve aquele entrosamento com o grupo, com a equipe. Rodrigo [Chagas] também me deu a liberdade de jogar mais solto. Fico feliz de, a cada jogo, estar evoluindo, crescendo. Eu posso e quero salientar que, daqui para frente, espero poder fazer mais jogos assim e, a cada dia, melhorar", disse.

Thiago agora se prepara para atuar pela primeira vez sob o comando do técnico Mazola Júnior. Nesta quinta-feira (10), o treinador fez seu primeiro treino pelo Leão, o único antes do confronto com o Cruzeiro. Com o calendário apertado, o meia afirma que os ajustes estão sendo feitos na base da conversa.

"Até difícil quando o treinador chega nessa situação, porque vai ter jogo terça e sexta, terça e sexta. Então, para ele colocar a filosofia total dele, é difícil. Mas ele tem conversado bastante com a gente, tem mostrado sua linha de trabalho, tem ajustado algumas coisas que a gente tem errado ou que a gente pode melhorar. Do jeito que ele gosta de trabalhar. Mas, por enquanto, só naqueles ajustes por vídeo, conversando... Para ele poder mostrar o que gosta que faça, a forma dele trabalhar. Ele tem ajustado isso com a gente nos treinamentos, no pouco tempo, já que a gente não pode treinar muito. Mais esses ajustes conversando e orientando", falou.

Após encarar o Cruzeiro, o Vitória terá pela frente o Juventude, na terça-feira (15), o Oeste, na sexta-feira (18), e o CSA, no dia 22. Só então terá mais de uma semana livre para treinar. Thiago reconhece que o grande número de compromissos em pouco tempo é complicado, mas garante estar bem fisicamente.

"A sequência é muito puxada. A gente sabe do calendário brasileiro e, diante dessa pandemia e de tudo que aconteceu, tem um cansaço, ainda mais que é um jogo em cima do outro. A cada jogo, a gente tenta melhorar, ser mais eficiente no momento em que tem que ser. Fisicamente, estou bem. A cada jogo, estou sentindo melhor. Lógico que bate o cansaço, mas eu tenho tempo de recuperação, para que eu possa estar descansado para o próximo jogo".