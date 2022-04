'A gente tem que se encontrar o quanto antes', alerta Ewerton Páscoa

O Vitória se complicou bastante na Copa do Brasil. A derrota por 3x0 para o Fortaleza, lamentada na noite desta quarta-feira (20), no estádio Castelão, dificultou as chances do rubro-negro garantir vaga nas oitavas de final do torneio nacional. Após deixar o gramado, o capitão Ewerton Páscoa não economizou no puxão de orelha.

"Nosso time está devendo. A gente não fez um bom campeonato baiano. Nós oferecemos poucos danos à equipe deles. A gente joga uma Série C e é tiro curto. A gente tem que se encontrar o quanto antes. Os únicos que podem dar a volta por cima somos nós", afirmou o zagueiro.

Silvio Romero, duas vezes, e Moisés marcaram os gols da equipe cearense no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida de volta entre Vitória e Fortaleza, que decide a vaga nas oitavas de final do torneio, será disputada no dia 12 de maio, às 19h, no Barradão.

Para avançar, o Vitória precisará vencer por pelo menos quatro gols de diferença. Se ganhar por diferença de três tentos, leva a decisão para os pênaltis. Vale lembrar que gol marcado fora de casa não interfere no resultado.

Como lembrou Ewerton Páscoa, o Vitória também vive situação bastante delicada na Série C do Brasileiro, principal foco do clube na temporada. Após derrotas para Remo (2x1) e Floresta (1x0), o Leão amarga a zona de rebaixamento, em 17º lugar, sem pontuar. No domingo (24), o rubro-negro vai brigar para subir na tabela. Às 18h, visita o Ypiranga-RS, no Colosso da Lagoa.