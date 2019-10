A gestão do condomínio - dos condôminos - nas mãos

Quem mora em condomínio sabe: reunião para definição de síndico é uma das tarefas mais chatas e inglórias que podem existir. Por um lado, é necessário que alguém possa centralizar toda a gestão de um empreendimento, muitas vezes enorme, e que seja uma pessoa capacitada para tal.



Por outro, ninguém quer segurar essa bucha de canhão e, quem quer, acaba até sendo alvo de desconfiança, já que irá administrar uma boa quantidade de dinheiro, recolhido das taxas de condomínio. O trabalho em si é tão grande e desgastante que, na maioria dos lugares, o síndico é isento de taxa de condomínio ou há uma administração terceirizada.



Para facilitar esse trabalho, nada melhor que a tecnologia. O mercado de apps para condomínios é amplo. Eles oferecem desde a comunicação de chegada de encomendas e visitantes até bate-papo entre condôminos, passando por emissão de boletos e acompanhamento de gastos com contas de água e energia, por exemplo. É possível também agendar aluguéis de salão de festas, programar visitas e efetuar reclamações.



Alguns exemplos desses aplicativos são o Noknox, o Severino, o Organize Meu Condomínio e o MyCond. Todos possuem interfaces semelhantes e, normalmente, planos diferentes para uso, com teste gratuito e, posteriormente, um pagamento por unidade.

Tela do Noknox mostra a chegada de um visitante e pedido de autorização pelo condômino (Foto: Divulgação)

Além desses aplicativos de gestão, há outros mais específicos. O Painel Predial funciona com sensores para monitoramento de caixas d’água, controle de iluminação de forma remota e até prevenção de vazamentos, com análise de média de gastos com água.



Já o GetNinjas auxilia na contratação de profissionais para realizar serviços de pintura, encanamento, elétrica, jardinagem, entre outros. Há também aplicativos para gerir e acompanhar câmeras de segurança instaladas no condomínio. Tudo em busca de melhor gestão e, claro, menos dor de cabeça.