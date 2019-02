A importância cada vez maior da experiência no mercado

Entre os consumidores de todo o mundo, é o brasileiro o que, na hora da compra, dá mais importância para aspectos ligados à interação com a marca, a loja e o vendedor, a chamada experiência de compra. Tanto é assim que 48% dos compradores brasileiros aceitariam pagar mais para ter mais conveniência, e 36% gastariam mais pelo mesmo produto caso receba um atendimento amigável e acolhedor. Entre os exemplos estão a aceitação de uma elevação de preços de até 20% no ingresso de eventos esportivos, 17% em restaurantes e 15% em assinaturas de TV Cabo. As informações estão na conclusão do trabalho Experiência é Tudo: Descubra o que realmente importa para seu cliente, pesquisa feita globalmente pela consultoria Pwc. O estudo, que ouviu 15 mil pessoas em 12 países por meio de questionário eletrônico, não tem corte regional, mas as tendências ali identificadas podem servir de orientação das grandes marcas até o pequeno varejista. A experiência de compra – digital ou presencial – é um aspecto cada vez mais valorizado pelos consumidores e fundamental quando se pretende fidelizar clientes.

Humanos- Um dos objetivos da pesquisa foi o de levantar o que tipo de experiência é mais relevante para quem vai consumir. E o principal é o toque humano. O que se depreende do levantamento é que as pessoas até gostam de interagir com aplicativos, máquinas, robôs, mas que querem encontrar um ser humano quando algo dá errado. E que este encontro seja rápido e o atendente tenha autonomia, treinamento e qualificação para resolver a demanda em tempo hábil.

Receita – A questão posta para as empresas é o que fazer para garantir a melhor experiência a seus clientes. A receita inclui a soma da automatização com o atendimento humano, boa relação entre preço e qualidade, atendentes bem treinados, qualificados e com autonomia e poder de resolver problemas. Para se ter uma ideia do papel do atendimento humano: 33% dos consumidores brasileiros afirmaram que podem abandonar uma marca caso interajam com um colaborador sem conhecimento suficiente; e apenas 58% dizem que os colaboradores com quem interagem entendem suas necessidades.



Franquia imobiliária comemora resultados de 2018

Nem só de espinhos vive o mercado imobiliário baiano nessa lenta e tímida retomada. A maior franquia de venda de imóveis do mundo, a RE/MAX, registrou por aqui – onde tem 13 lojas abertas e 6 em processo de abertura - um crescimento de 63,43% no faturamento entre 2018 e 2017. O cenário é lido com entusiasmo e a marca tem como meta abrir outras 30 lojas baianas, 15 em Salvador e 15 no interior, o que possibilita triplicar os resultados obtidos em 2018. Originária dos EUA, a RE/MAX atua na Bahia, hoje, com 13 lojas em Salvador, Porto Seguro, Eunápolis, Teixeira de Freitas, Arraial D´Ajuda, Trancoso, Ilhéus, Vitória da Conquista e Barreiras. Segundo a empresa, os imóveis mais vendidos no estado são aqueles entre 90 e 180 m² e de preço médio de R$ 200mil a R$ 300 mil.

Quem chega

O mercado imobiliário baiano acaba de atrair mais um player. A RenoveJá – uma construtech com plataforma marketplace, que realiza reformas e manutenções - inaugurou na semana passada sua primeira unidade em Salvador (BA). Foram investidos R$ 50 mil e a expectativa da rede é a de abrir mais quatro franquias no Estado até o final do ano. Entre os serviços oferecidos pela RenoveJá estão: reformas, manutenção e reparos, como pintura, hidráulica, alvenaria, gesso, elétrica, e manutenção, em imóveis residenciais e comerciais. A rede conta com 28 unidades em operação no Brasil e faturou R$ 6 milhões em 2018, tendo a expectativa é que encerre este ano com o faturamento de 30 milhões de reais, e alcance 60 unidades.

Ultracongelamento

Após um investimento inicial de R$ 600 mil, os irmãos Alexander e Alan Gomes estão inaugurando a Saciar Alimentos que, garantem, é uma das poucas empresas na Bahia que utilizam a técnica do ultracongelamento. Nesta técnica, o alimento, assim que preparado, segue para um ultracongelador (que alcança - 40º ). O congelamento instantâneo inviabiliza a proliferação de bactérias e retarda a maioria das reações químicas enzimáticas que possam alterar a qualidade dos alimentos. São quatro linhas de refeições (Clássicos, Gourmet, Nutrição Inteligente e Massas e Risotos) e lanches suplementados. A expectativa é alcançar uma vendagem média de 10 mil pratos ao mês, mas os planos são de triplicar este número já no segundo ano de operação a partir da expansão da marca pelo interior da Bahia. Atualmente os alimentos só podem ser comprados no site da empresa, mas ocorrem negociações para a venda em supermercados e para a abertura de um ponto comercial próprio no Shopping Paralela.





FIQUE POR DENTRO



Relacionamento com consumidor - O Outback Steakhouse recebeu o prêmio especial da 9ª edição do ranking Exame IBRC 2019 na categoria Atendimento ao Cliente, conquistando o primeiro lugar entre as empresas do segmento Varejo Alimentos e Bebidas pela excelência no relacionamento com seus consumidores. A premiação, que tem a chancela do Instituto Ibero Brasileiro de Relacionamento com o Cliente (IBRC), reconheceu o Outback entre as 25 melhores empresas do Brasil em atendimento em uma lista de 500 empresas avaliadas.

Quartzito - Uma jazida de quartzito, com potencial de produzir 3 bilhões de toneladas de rochas ornamentais, deverá entrar em operação ainda este ano, com investimentos de R$ 128 milhões e perspectiva de gerar mais de 1 mil empregos em Jequié. Os detalhes do projeto foram apresentados pela empresa Granet Prospecção. A empresa garante que vai iniciar a operação até o final deste semestre.

Inteiligência Artificial - A MRV Engenharia, maior construtora da América Latina e presente em 22 estados brasileiros, acaba de adotar um sistema legal denominado Convex Legal Analytics, solução de inteligência artificial desenvolvida pela Softplan. A iniciativa visa identificar quais os motivos que levam os clientes a judicializar insatisfações e, com isso, evitar e encerrar as discussões por meio de acordos. A construtora também quer identificar e reagir contra potenciais fraudes na Justiça, como processos em massa pedindo indenizações, geralmente feitos pelo mesmo advogado e com argumentos e valores idênticos, numa tentativa de criar uma falsa demanda de supostos lesados.