A largada do turismo baiano para tentar voltar firme no verão

Estamos em pleno feriadão de 7 de setembro, o primeiro após o retorno das atividades econômicas e do turismo na Bahia. Serão mais dois até o final do ano, um em 12 de outubro e outro em 2 de novembro.

Apesar da expectativa que os feriadões trazem, o foco está no Réveillon e no verão. Não há esperança de recuperar o prejuízo agora. A ideia é testar os protocolos, ganhar a confiança do cliente para que no final do ano, aí sim, consiga um movimento parecido com o normal.

Nesse podcast, conversamos com lideranças do turismo para saber como está a expectativa para o Réveillon e para o verão. Existe a confiança de que teremos uma alta temporada pelo menos próxima do que tivemos nos últimos anos?

Entrevistamos Flávio Monteiro, diretor de operações de Costa do Sauípe, Marcelo Oliveira, prefeito de Mata de São João, e Diana Farias, secretária de turismo de Cairu.

