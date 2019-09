A Liga dos Campeões vai começar: veja duelos e números anteriores

A última edição da Liga dos Campeões foi uma das mais emocionantes do século. As semis falaram por si só, com jogos antológicos entre Liverpool x Barcelona e Tottenham x Ajax - ambos com final feliz para os ingleses, que voltaram a fazer uma decisão doméstica seis anos depois dos alemães Bayern e Borussia Dortmund conseguirem o feito em 2013.

A última decisão não teve tanto tempero quanto as semis, mas a torcida do Liverpool não precisava de mais emoção: o caneco conquistado após vencer os vizinhos por 2x0 já era motivo o suficiente para um delírio coletivo.

Pouco mais de três meses após aquela noite em Madri, a Liga dos Campeões está de volta e logo na primeira fase já promete alguns confrontos interessantes. Atual campeão, o Liverpool está no grupo E e enfrenta o Napoli nesta terça-feira (17), às 16h, na Itália, reeditando um confronto que aconteceu na primeira fase da última edição do torneio.

O outro jogão do dia fica por conta de Borussia Dortmund e Barcelona, no mesmo horário, no Signal Iduna Park - estádio que pertence ao time alemão.

O duelo mais esperado da primeira rodada, contudo, acontece nesta quarta-feira (18). Apesar dos desfalques, PSG e Real Madrid tomam para si o centro das atenções no jogo que acontece dentro do Parque dos Príncipes, casa dos parisienses.

O trio formado por Neymar, Mbappé e Cavani não estará em campo. O brasileiro pegou gancho de três jogos por ofender a arbitragem após o jogo contra o Manchester United, na última Liga. Os outros dois atacantes estão lesionados e o PSG já confirmou que ficam de fora da partida.

Já o técnico Zidane não terá Marcelo, com uma contusão nas costas. Em contrapartida, poderá promover a estreia de Hazard com a camisa merengue em competições internacionais. Recuperado de lesão, o meia belga estreou oficialmente pelo Real no último final de semana, contra o Levante, pelo Espanhol. Ele herdou a camisa 7 que pertencia a Cristiano Ronaldo.

Falando no homem, CR7 e a Juventus também estreiam nesta quarta-feira (18), contra o Atlético de Madrid, fora de casa, no estádio que foi palco da última final: o Wanda Metropolitano. O Atlético é uma das vítimas preferidas de Cristiano: foram 25 gols marcados contra o ‘colchoneros’. Só quem levou mais gols foi o Sevilla, contra quem o português marcou 27 gols.

Veja os principais números das 64 edições anteriores da Liga dos Campeões:

*Supervisão do subeditor Miro Palma