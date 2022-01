A moda do Gueto 

Milena Rhumas (dona da marca esportiva Rhumas) e Ludmila Guimarães, proprietária do Gueto é um luxo (Foto: Divulgação)

Acontece esse fim de semana um agito fashion no bairro do Nordeste de Amaralina, batizado de Feira Sunset. O evento tem o intuito de promover moda, arte, gastronomia e dar visibilidade a cultura alternativa e é pilotado pelo brechó Gueto é um luxo (@oguetoeumluxo), juntamente com o Gueto Lounge (@guetolounge), rooftop onde acontece essa primeira edição. Vai rolar batalha de looks, flash tattoo, gastronomia e muita música. Sem falar que participam marcas de moda do bairro, bem como outras que chegam para complementar o portfólio fashion. Tem ainda bate papo sobre a desmistificação da moda na periferia. Anote: 22 e 23 de janeiro, das 12 às 18h, aberto ao público. Rua Cristovão Ferreira, 11.





Brincão de efeito é aquele acessório que não pode faltar no visu de Verão. Escolha um com volume e tamanho capaz de dar um plus imediato na produção. Atrás de uma boa inspiração? Olhos abertos para o modelito da Zizi Glow (ziziglow.com.br), feito de bolinhas e muita atitude. Custa R$ 89.





Pés fashion

Já descolou seu chinelão para bater muita perna por aí? Dica de stylist: investe em um calçado fashion, confortável e com uma cor bem vibrante para iluminar qualquer produção. O vixe amou a aposta da Netshoes (netshoes.com.br) que você leva por R$ 79,9.

Achadinho

Um cinto de correntes é o curinga do momento. Se tem que eleger um acessório para chamar de seu, vai nele sem dúvidas. A peça funciona por cima de um vestido, ou, da saída de praia e mesmo com um look urbano ou sofisticado. Onde achar? Nas lojas da C&A (cea.com.br). Preço: R$ 59,9.

A eleita

Uma peça esportiva e utilitária para combinar com muitas criações fashion. Esse item pode ser uma mini bag bem pensada, como esse modelito da Fila, que sai por R$ 119,99. Ela vai bem com vestido, com calça jogging e até na praia tem assento livre, se a produção beachwear tiver aquele toque mais urbano. Arremate a sua no e-commerce da Havan (havan.com.br).





O tom

Que tal criar um look com uma peça que tenha a cor do momento? A escolha fashion é essa blusa com mangas bufantes da Market 33, com modelagem cropped, que faz a diferença na hora de pensar no visu. Rolou sentimento, né? Custa R$ 113,9 e você acha no e-commerce da OQ Vestir (oqvestir.com.br_.





Nota 10: Uma fashionista lacrou na praia usando dois biquínis, na melhor sobreposição. Na hora de tomar o sol, a peça que estava por cima da outra, na região dos seios, foi retirada. Criativo!



Nota 0:Se você vai para um jantar na casa de um amigo com cinco amigas da sua filha, manda a boa educação avisar, anteriormente, ao anfitrião. De última!