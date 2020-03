O presidente Jair Bolsonaro usou a sua conta pessoal no Twitter para escrever uma mensagem em referência ao Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo (8).

No texto, ele lembrou da mãe e aproveitou para falar das mulheres como um todo. "Em nome da Sra. Olinda Bonturi Bolsonaro, minha mãe que fará 93 anos dia 28 de março, saúdo todas as mulheres do nosso Brasil", escreveu.

Em seguida, ele utilizou uma frase bíblica e acrescentou: "Provérbios 14:1" - "A mulher sábia edifica o lar".

- Em nome da Sra. Olinda Bonturi Bolsonaro, minha mãe que fará 93 anos dia 28/março, saúdo todas as mulheres do nosso Brasil.



- "A mulher sábia edifica o lar." Provérbios 14:1. pic.twitter.com/0xmkk5xME8 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 8, 2020