A negociação entre o Bahia e o Grupo City

Esta semana, uma comitiva formada por representantes do Grupo City esteve em Salvador para conhecer de perto o patrimônio do Bahia, a história do clube e, principalmente, estreitar as negociações para a compra de uma possível SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do tricolor.

O contrato vem sendo discutido há alguns meses entre a diretoria do Bahia e o fundo árabe. Uma das bases prevê a venda de 90% de uma SAF do clube em troca de investimento na casa de R$ 650 milhões.

O Grupo City tem 11 clubes espalhados pelo mundo e a grande estrela deles é o Manchester City, da Inglaterra.

Caso essa negociação seja concretizada, o que muda no Bahia? O que acontece com os sócios do clube? Por que o tricolor foi o escolhido pelo Grupo City entre todos os times brasileiros? Quais são as vantagens e desvantagens de ter o fundo árabe como principal investidor?

Essas e outras perguntas são respondidas neste episódio, que tem o repórter Gabriel Rodrigues e o editor Ivan Dias Marques, integrantes do CORREIO, como participantes.

