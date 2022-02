A nova era da Mineração

Sim, o mundo vive uma nova era digital! Inteligência artificial, processos automatizados, dispositivos inteligentes, realidades virtuais, estão se tornando cada vez mais comuns em nosso dia a dia. E, a mineração também está acompanhando essa nova era tanto com o intuito de ampliar a produtividade tornando a sua produção mais ágil, precisa e eficiente como também para proteger o meio ambiente, por diminuir os impactos ambientais e reduzir a utilização de insumos naturais.

Em artigo publicado no Valor Econômico, o correspondente do Financial Times, Patrick McGee, que cobre a área de tecnologia, ressalta que a mineração terá que enfrentar a sua revolução tecnológica, principalmente devido a crescente busca por minerais que são importantes para a produção de baterias e de energia limpa, como por exemplo o níquel, o cobre e o lítio, que a cada ano ganham mais destaque na mineração baiana.

“A Kobold, localizada no Vale do Silício, estima que mais de US$ 10 trilhões em lítio, cobalto, níquel e cobre precisam ser minerados para atender a demanda futura por veículos elétricos - um número que fará com que cada vez mais companhias mineradoras tradicionais recorram à inteligência artificial (IA) para ajudá-las nesse desafio”, detalha McGee no artigo.

Para melhorar a produtividade e a produção, as empresas baianas estão investindo em inovações tecnológicas não apenas para o aumento da produção como também para garantir o bem estar dos trabalhadores e das comunidades, onde estão inseridos. Um dos exemplos é o da Mineração Caraíba. A empresa, sediada no município de Jaguarari, norte da Bahia e com atuação também em Juazeiro e Curaçá, é uma das maiores produtoras de cobre do Brasil e garante ao estado o terceiro lugar na produção do minério.

Para garantir uma melhor gestão de dados, de produção, de operação, de desempenho da frota de equipamentos e controle de manutenções, a empresa implantou o sistema Mining Control, software de controle operacional e de gerenciamento de equipamentos. Conforme relatado na revista especializada In The Mine, o engenheiro júnior da Caraíba, Felipe Mateus Leite Duarte detalha que os principais benefícios da implantação do sistema foram: A maior precisão das perdas e ciclos operacionais, gerando KPI’s mais confiáveis com os apontamentos realizados em tempo real e não após o término do evento; a cronologia do tempo; a gestão das atividades improdutivas e produtivas dentro da manutenção dos equipamentos; e a agilidade na tomada de decisão, devido à rapidez de informações. Além disso, foi constatada uma maior confiabilidade dos dados de diagnósticos de falhas e o perfil de perdas por frota, mapeando os sistemas, itens, modos e causas de falha.

Para o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Antonio Carlos Tramm, a inserção da tecnologia na mineração é cada vez mais indispensável e também inevitável. “O mundo mudou e a mineração deve acompanhar essa evolução para tornar os processos mais dinâmicos e eficazes. Aqui na CBPM, por exemplo, estamos nesse caminho. Desde o fim do ano passado estamos em contato com uma equipe de professores da UFBA que irão implementar um sistema para otimizar o gerenciamento das nossas atividades. Isso facilitará bastante a nossa gestão de dados, garantindo informações mais claras, não apenas para o presente como também para as gerações futuras”, destaca Tramm.

Além desse sistema, previsto para ser implantado este ano, a CBPM lançou, em 2021, um infográfico interativo sobre a produção mineral da Bahia, elaborado a partir de dados de recolhimento da CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais). Para fazer a análise, foi desenvolvido um sistema que converte e transfere a base disponibilizada pela Agência Nacional de Mineração (ANM) para o sistema de computação nas nuvens BigQuery, e o Data Studio do Google.

Recentemente, o trabalho foi um dos selecionados para participar do XI Congresso CONSAD de Gestão Pública, na área temática Comunicação Institucional/Assessoria. O evento acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de março, em Brasília-DF.

Tecnologia e o Socioambiental

Além de melhorar o processo produtivo, as inovações tecnológicas auxiliam também no cuidado com o meio ambiente, reduzindo os impactos e utilização dos recursos minerais. A Yamana Gold, produtora de ouro, na cidade de Jacobina, opera desde o final de 2019 com automação do sistema de ventilação das minas subterrâneas.

Antes da automação, os ventiladores das minas eram operados manualmente e nem sempre era possível fazer esse desligamento. Atualmente, os equipamentos são comandados da central de controle da mina. Dessa forma, lugares onde não há funcionários, ou que não haverá atividade durante o turno, são desligados através do comando remoto e religados quando há programação para atividade no local.

Outra ação importante da empresa foi a implantação de um aplicativo de transcrição instantânea em celulares. Pensando na inclusão dos seus funcionários com deficiência auditiva, o aplicativo ‘Transcrição Instantânea’ permite a criação de legendas, em tempo real, do áudio captado.

Informe WWI de Sustentabilidade

No final do ano passado, as ações voltadas para as comunidades ao redor de sete das maiores mineradoras na Bahia foram compiladas no Informe WWI de Sustentabilidade na Mineração 2021. O material, produzido pelo World Watch Institute no Brasil, com apoio da CBPM trouxe importantes realizações, como fomento a cooperativas, manutenção de escolas e implantação de internet nas localidades, dentre outras, promovidos pela Bamin, Ferbasa, Galvani, Mineração Caraíba, RHI Magnesita, Tombador Iron e Yamana Gold. A íntegra do material está disponível para download em bit.ly/informewwi2021.

