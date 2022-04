A nova face dos negócios e o impacto do ESG no ambiente empresarial 

Uma sigla com três letras e muito significado têm movimentado a pauta econômica global nos últimos tempos: ESG, acrônimo inglês para Environmental, Social and Governance ou, em bom português: “ASG”, em referência a Ambiental, Social e Governança. Na prática, trata-se do reflexo das discussões sobre os impactos do aquecimento global e outras adversidades ligadas ao meio ambiente na sociedade que vem acontecendo nas últimas décadas.

Com o amplo debate a cerca do tema, empresas de todo o mundo vem adotando práticas que as tornem sustentáveis a longo prazo, diminuindo os danos ao meio ambiente e à população. A questão da governança diz respeito a uma preocupação nas relações de trabalho: a necessidade indispensável de garantir um ambiente corporativo diverso e mais transparente.

Veículos de comunicação de caráter inovador, o Jornal CORREIO e o portal Alô Alô Bahia se uniram para realizar um evento inédito no estado ligado à temática: o “I Fórum ESG Salvador”, que ocupará os salões de vidro do Porto de Salvador, no Comércio, em 11 e 12 de maio, com rodada de palestras e transmissão ao vivo. O encontro reunirá especialistas com ampla visão do universo das empresas e gestores do setor público.

Além das discussões sobre o tema principal, o I Fórum ESG Salvador contará com um coquetel especial. O evento tem apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e da CONTERMAS.

Porto de Salvador receberá fórum de ESG promovido pelo CORREIO e Alô Alô Bahia (Foto: Divulgação/ @portodesalvador )



Liderança feminina



Líder Global de Relações Corporativas da Suzano S.A., a advogada com longa experiência na área ambiental Mariana Lisbôa acaba de assumir a presidência da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF). Esta é a primeira vez que uma mulher assume a presidência da associação que acaba de completar 18 anos (março de 2022). “Em nome da Suzano e de todas as empresas associadas que me indicaram, agradeço a honra de presidir a ABAF que representa o setor de florestas plantadas na Bahia. Este setor, entre outras contribuições econômicas, sociais e ambientais, é hoje referência mundial em sequestro de carbono, contribuindo de forma substancial para minorar os impactos das mudanças climáticas, melhorando a qualidade de vida das pessoas – especialmente nas regiões mais distantes dos grandes centros – e do planeta”, nos disse Mariana.

Mariana Lisbôa (Foto: Divulgação)



Eu só quero chocolate



Depois de passar por diversas cidades do Brasil, como Ilhéus (BA), Belém (PA) e São Paulo (SP), o Chocolat Festival - Festival Internacional do Chocolate e Cacau chega a Salvador, pela primeira vez, em edição de 9 a 12 de junho, no Centro de Convenções. O maior evento de chocolate e cacau da América Latina, iniciado em 2009, traz uma novidade para a edição da capital baiana. Durante a programação, serão lançados outros eventos, com conceitos parecidos e complementares, de outras cadeias produtivas: o Salão do Café, o Origem Brasil e o Bahia Descobre a Bahia, apresentando produtos e destinos. Juntos, eles formam o Origem Week, projeto inovador que fará parte do calendário de eventos da Bahia.



Sessão pipoca



Foi disputada a inauguração da Sala IMAX do Shopping da Bahia, realizada na noite da última quinta-feira. O evento especial foi comandado pelo Alô Alô Bahia, em parceria com a UCI Orient e o mall. Exclusiva para convidados, a sessão exibiu o filme “Morbius”, longa do Universo Marvel estrelado por Jared Leto e dirigido por Daniel Espinosa.

Wilton Oliveira e Camila Marinho (Foto: Elias Dantas/ Alô Alô Bahia)

Marcela Mendonça e Paulo Pereira (Foto: Elias Dantas/ Alô Alô Bahia)

Patrícia Guerra ( Foto: Elias Dantas/ Alô Alô Bahia)



Encontro beneficente



Atendendo ao convite da empresária Renata Andrade, à frente da Trousseau Exclusivité, no Salvador Shopping, Rosário Magalhães foi nomeada madrinha da campanha beneficente da marca. Batizada de Trousseau do Bem, a campanha irá reverter parte das vendas do mês de março em cestas básicas, que serão doadas à Organização de Auxílio Fraterno (OAF), que acolhe, educa e ampara crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Para celebrar a ocasião, Rosário foi homenageada, quarta-feira, durante encontro na loja

Rosário Magalhães (Foto: Elias Dantas/ Alô Alô Bahia)





Expansão



Praia do Forte ganhará um colégio de educação bilíngue, após convênio entre o empresário Eugênio Barreto, do Villa Global Education, e o prefeito de Mata de São João, João Gualberto. O novo colégio da rede será construído em um terreno de 17 mil metros quadrados, vizinho à Reserva Ecológica Sapiranga. O projeto arquitetônico ficará a cargo de André Sá e Francisco Mota (AFA Arquitetos), com interiores do FRS



Destaque baiano



A empresa de cenografia baiana Cenograph, que atua no mercado há mais de 10 anos, assinou o espaço da McDonald’s durante os dias do festival LollaPalooza 2022, em São Paulo. É a primeira vez que uma empresa da Bahia desenvolve e executa um projeto em um dos maiores festivais do Brasil.

Foram 10 dias de montagem para o espaço de 600m2, que se tornou um dos pontos de destaque do evento, reunindo o público e celebridades para fotos. “Esse é mais um passo na história da Cenograph, que já desenvolve grandes trabalhos na Bahia, Pernambuco, Pará e Paraíba, como convenções, camarotes, ativações em shoppings. Esse processo de expansão é retrato de muito trabalho e mostramos aos nossos clientes que podemos atendê-los em qualquer lugar do Brasil”, conta Jeferson Zaratin, sócio da empresa. O projeto foi feito em parceria com as agências Anna Miranda e Galeria.



Rodada de investimentos



O Centro de Convenções Salvador (CCS) tem 75 eventos em negociação até 2025.A expectativa é que esses eventos injetem mais de US$42 milhões na economia da cidade.