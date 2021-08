A nova leva de publicitários que vêm fazendo sucesso em Salvador

Há décadas, a Bahia tem se destacado na publicidade, exportando nomes como Duda Mendonça, morto no dia 16, Nizan Guanaes, Fernando Barros e Sérgio Valente, que construíram trajetórias brilhantes e que inspiraram as gerações que vieram depois. A boa nova é que a terra segue fértil em criatividade, um celeiro de onde saem profissionais que têm feito sucesso e muito barulho nas áreas em que atuam. Gente como Andrea Siqueira, que depois de três anos comandando a criação da BETC Havas São Paulo e de ter sido eleita, em 2019, Profissional de Comunicação pelo Prêmio Caboré, assumiu o posto de diretora executiva de criação da agência FCB Chicago. Confira quem são os outros nomes dessa lista:

“A Bahia é um celeiro que exporta talentos para outros lugares do mundo. Acho que a vida inteira a gente teve esse celeiro criativo, talvez por nossa vivência cultural. A gente é uma indústria muito forte. A indústria da criatividade é muito forte e eu tenho muito orgulho de levar Bahia pro mundo. A Bahia não sai de mim”.

Andrea Siqueira, SVP Executive Creative diretor.

“Com a descentralização do mercado publicitário nacional, a evolução do empreendedorismo baiano e o esperado boom econômico da cidade em 2022, acredito que o setor vai assumir um protagonismo essencial nesse novo momento de Salvador”.

Guga Ávila, sócio e diretor de novos negócios da Hike.

"A publicidade baiana é uma marca estabelecida e respeitada. Sobretudo os publicitários baianos. É legal ver uma nova geração de profissionais com novas e múltiplas skills transformando a forma de comunicar. Seja com o digital, com conteúdo, com o áudio visual, explorando novos formatos e misturando com outras áreas criativas. Legal ver também a efervescência de Salvador repatriando talentos e chamando atenção de profissionais de fora. A gente pode fazer muito na propaganda aqui e os próximos anos serão potentes".

Bruno Lage, sócio e diretor criativo da Usina Digital.

“Para mim, é um orgulho e responsabilidade imensa fazer comunicação nas redes da Prefeitura de Salvador. Eu carrego esse orgulho com uma equipe que respira e vive essa cidade e é isso que faz a diferença na criação dos conteúdos. O cidadão consegue se ver”.

PV Bispo, diretor de Comunicação Digital da Prefeitura de Salvador.

“É muito bom ver a criatividade, sempre referência na publicidade baiana, sendo um fator diferencial na evolução do mercado. O futuro dos publicitários baianos não será mais criado fora de Salvador, mas sim dentro dela.”

Rafa Almeida (KikoTe), CCO sócio fundador da Agência Califórnia.





Abertura Especial

As perspectivas empresariais para o estado nos próximos anos serão apresentas por ACM Neto no Almoço de Negócios que o site Alô Alô Bahia promove no próximo dia 31, no Restaurante Amado, em Salvador, para uma plateia seleta de 120 convidados. O presidente nacional do DEM fará a abertura do encontro, que tem como objetivo debater a retomada empresarial no pós-crise. Sua presença ampliará a discussão e trará um panorama mais completo do cenário pós-pandemia. “Será um prazer discutir a retomada empresarial junto ao Alô Alô Bahia. Teremos a oportunidade de promover um importante encontro e dialogar nos dá a capacidade de compreender as mudanças e transformações”, afirmou ACM Neto. Além dele, o almoço contará com palestra do empresário e advogado Nelson Wilians, dono do maior escritório jurídico-empresarial do país e colunista da Forbes.



Milos será inaugurado na Praia do Buracão (foto: Fábio Marconi)

Pé na areia

Um sofisticado restaurante de praia será inaugurado na Praia do Buracão, no Rio Vermelho. Com uma linda vista do mar como testemunha, o espaço deve começar a funcionar entre final de novembro e começo de dezembro, inspirado nos mais concorridos restaurantes e lounges dos destinos de verão da Europa, principalmente os das praias gregas. Batizado de “Milos”, o local contará com projeto assinado pelo arquiteto Marlon Gama. A ideia dos proprietários é que o empreendimento seja um pedaço do Mediterrâneo em Salvador. “Será um grande hotspot com duas experiências de praia em suas localidades, unindo ambientes de restaurante e lounge bar pé na areia”, nos disse Marlon.



Rogério Saladino (divulgação)

Presença confirmada

O empresário Rogério Saladino desembarca nesta segunda-feira (30) em Salvador. Vem especialmente para prestigiar o Almoço de Negócios que o site Alô Alô Bahia irá promover, no dia seguinte, para 120 convidados, no Restaurante Amado. O encontro, que contará com palestra do advogado Nelson Wilians, debaterá a retomada empresarial nesse momento de pós crise. Saladino é um entusiasta da Bahia. Possui uma das casas mais bonitas de Trancoso.

Claudia Lima, Daniel e Mariana Braga (foto: divulgação)

Hidden volta a Salvador

Sucesso no verão de 2019/2020, o Hidden, projeto de ocupação urbana focado em enogastronomia e música, que teve sua primeira edição na Rua Chile, no Centro Histórico de Salvador, vai voltar este ano à capital baiana. O local onde funcionará o projeto, que abrirá as portas no dia 6 de outubro, de quinta a sábado, ainda não foi divulgado pelos sócios Mariana e Daniel Braga (DF) e Claudia Lima (BA), mas sabe-se que esta edição será ainda mais focada na gastronomia e terá a participação de diversos chefs de cozinha da cidade, com curadoria assinada pelo jornalista Ronaldo Jacobina, que escreve a coluna semanal Entre/Comida, do CORREIO.



Nova coleção

Os empresários Viviane e Renato Rezende, sócios da Portobello Shop, na Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores, estão promovendo uma série de encontros na loja para o lançamento da nova coleção da marca. Recentemente, inclusive, o casal adquiriu a operação da Vallvé Bahia, que agora faz parte do Núcleo de Decoração da Bahia.