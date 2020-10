A ofensiva SUV da Volkswagen

Até um ano e meio atrás a Volkswagen oferecia apenas um SUV no mercado brasileiro, o Tiguan Allspace. Entre os utilitários esportivos compactos a marca entrou com atraso, depois de empresas como Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Nissan e Renault. Mas desde o ano passado a fabricante alemã focou nessa categoria e apresentou dois novos produtos: T-Cross e Nivus.

O Taos foi revelado ainda com camuflagem. Só dia 13 a VW irá apresentar o SUV sem esse disfarce (Foto: VW) O novo modelo será produzido na Argentina e chegará ano que vem (Foto: VW) O Taos será posicionado entre o Tiguan Allspace e o T-Cross (Foto: Antônio Meira Jr./CORREIO) O T-Cross foi lançado em março do ano passado no Brasil (Foto: VW) O Nivus é um SUV estilo coupé que chegou esse ano ao mercado (Foto: Antônio Meira Jr./CORREIO)

E não para por aí, no primeiro semestre do ano que vem chegará às concessionárias brasileiras o Taos. O veículo será produzido na Argentina para atender a América Latina e mira o Jeep Compass, que para continuar competitivo terá um novo motor e ajustes no visual.

O novo VW será apresentado globalmente dia 13, mas a empresa adiantou que irá focar na tecnologia, que o veículo utilizará a mesma plataforma do Jetta e que um dos seus motores será o 1.4 turbo, que rende 150 cv de potência.



O MERCADO SUV

A categoria dos veículos utilitários esportivos, tradução literal para sport utility vehicle (SUV), corresponderam a 36% das vendas globais em 2019. É o segmento que mais cresce.

Nos Estados Unidos 49% do mercado são desse tipo de carro, na China, 39%, na Europa, 35% e no Caribe, América Central e América do Sul, sem Brasil e Argentina, 35%.

No Brasil são apenas 22% e na Argentina, 19%. Ou seja, há espaço para crescimento nesses mercados e por isso a Volkswagen está focando nele.



ALÉM DA VOLKS

A Ford também vai ampliar seu portfólio nesse segmento. Vai produzir em Camaçari, além da nova geração do EcoSport, outros dois SUVs. Vai também importar o Mustang Mach-E, SUV elétrico, e está nos planos o Bronco Sport e a versão híbrida plug-in do Escape.

O Bronco Sport é uma das novidades que a Ford pode oferecer no Brasil (Foto: Ford)

A Fiat está trabalhando em um utilitário esportivo derivado da picape Toro e a Jeep está finalizando os ensaios da configuração de sete lugares do Compass, que chega ano que vem. A Chevrolet também tem planos para esse mercado e outros modelos vão se juntar a Equinox, Tracker e Trailblazer.

EXPORTAÇÃO I

A Hyundai começou a exportar para o mercado argentino o Creta produzido em Piracicaba, interior de São Paulo. Anteriormente a Argentina importava o SUV da Índia. O modelo brasileiro também atende Colômbia, Paraguai e Uruguai.



EXPORTAÇÃO II

A Volkswagen anunciou que o T-Cross fabricado em São José dos Pinhais, no Paraná, será vendido na Bolívia. Será o 19º mercado da região a receber o veículo brasileiro. Lançado ano passado, o modelo já contabiliza mais de 26 mil unidades exportadas.



RANKING BRASIL

A Strada surpreendeu e ficou com a liderança nas vendas dos automóveis e comerciais leves em setembro. A picape da Fiat somou 11.873 emplacamentos no último mês, 163 a mais que o Chevrolet Onix (11.710).

A picape Strada foi o modelo mais emplacado no país em setembro (Foto: Antônio Meira Jr./CORREIO)

Outra surpresa foi a presença do Volkswagen Gol em terceiro com 9.134 unidades licenciadas no mesmo período. Fechando os cinco primeiros o Hyundai HB20 (8.565) garantiu a quarta posição e o Fiat Argo (7.985) a quinta.

Da sexta à décima posição ficaram: Chevrolet Onix Plus (7.093), Chevrolet Tracker (6.403), Jeep Compass (6.042), Ford Ka (5.956) e Jeep Renegade (5.748).



UMA DÉCADA

O Instituto Renault, responsável pelas ações de responsabilidade socioambiental da marca no país, celebra de 10 anos de atuação. “Mais do que desenvolver, fabricar e comercializar veículos, a Renault está consciente do seu papel na construção de uma sociedade mais humana, mais justa e mais sustentável”, explica Ricardo Gondo, presidente do Instituto Renault e da Renault do Brasil.

O projeto Casa da Costura é apoiado pelo Instuto Renault (Foto: Rodolfo Buhrer/Renault)

Ao longo de uma década, o Instituto já beneficiou mais de 755 mil pessoas em dois eixos principais: inclusão e mobilidade sustentável. “Cada iniciativa que desenvolvemos por meio do Instituto Renault carrega o desejo de transformação”, afirma Caique Ferreira, vice-presidente do Instituto Renault e diretor de comunicação da Renault do Brasil.



VISUAL E TECNOLOGIA

O Camaro já está sendo oferecido com pequenas atualizações no Brasil. Na estética os ajustes foram concentrados na frente. A dianteira foi inspirada no conceito Camaro Shock, com a gravata Black Bow Tie reposicionada para a grade superior e a barra central do para-choque pintada na cor do veículo.

A Chevrolet já está comercializando o Camaro atualizado no mercado brasileiro (Foto: GM)

O esportivo da Chevrolet agora conta com Wi-Fi nativo, OnStar, myChevrolet app e MyLink com projeção sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. A propulsão segue a mesma: motor 6.2 litros V8 de 461 cv de potência e 62,9 kgfm de torque. A transmissão é automática de 10 velocidades e os freios são Brembo.

Custa R$ 377.900 com carroceria coupé e o conversível saí por R$ 422.900.

MERCADO DE LOCAÇÃO

Notícias que a Ford não irá mais vender para locadoras não são verdadeiras. Consultada, a empresa declarou “a Ford não sairá do segmento de locadoras, mas será mais seletiva com relação aos aspectos negociais”. No entanto, adiatamos que a Ford irá alugar veículos, como já faz a Toyota por meio da Kinto Share.

O QUE É O ONSTAR

Gravei um vídeo explicando o que é o OnStar, sistema de telemática que está presente em todos os modelos novos da Chevrolet.

Também falo sobre o MyChevrolet, aplicativo que informa a autonomia e a pressão dos pneus, por exemplo. Por meio dele ainda é possível dar a partida e destravar as portas.