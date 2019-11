A Outra Companhia de Teatro estreia sua última peça

Em cartaz até o dia 8 de dezembro, sempre de quinta a sábado, A Outra Companhia de Teatro estreia a peça, Última Chamada.

A montagem propõe uma reflexão sobre a contemporaneidade, a memória e finitude das relações e da vida, através do último ato como um grupo, dos atores da companhia Anderson Danttas, Eddy Verissimo, Israel Barreto, Luiz Antônio Sena Jr, Luiz Buranga e Roquildes Júnior, que têm juntos, 15 anos de história.

Em cartaz no Teatro Goethe Institut, a peça marca o fim da A Outra Companhia de Teatro e tem provocação cênica de Thiago Romero e dramaturgia de Luiz Antônio Sena Jr. Segundo Luiz, o tempo está acelerado e as histórias estão sendo contadas através de stories e pensando nisso, ele resolveu propor “personagens-instantes, com histórias que se encerram em um parágrafo, um depoimento, uma confissão, uma ação, um encontro, um brinde, No entanto, são carregados das urgências de agora”, explica.

Serviço

O quê: Última Chamada

Quando: De quinta, dia 21 de novembro até 08 de dezembro

Quinta a sábado, às 20h. Domingo, às 19h

Onde: Teatro Goethe Institut

Ingresso: R$30 (inteira) | R$15 (meia)