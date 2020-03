A pandemia do coronavírus e a Bahia

Na estreia do O Que a Bahia Quer Saber, o podcast diário do CORREIO, os jornalistas Ivan Dias Marques e Dóris Miranda conversam com a repórter Fernanda Santana, que traz as novidades e como está o clima em Feira de Santana, local em que ocorreram os três casos de Civd-19, doença provocada pelo novo coronavírus na Bahia. Confira:



