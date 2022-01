A parceria entre Russo Passapusso e Antônio Carlos & Jocafi

Russo Passapusso entre Antonio Carlos e Jocafi (Foto: Divulgação)





Fã assumido da dupla Antônio Carlos & Jocafi, desde os tempos em que trabalhava numa loja de discos em Salvador, Russo Passapusso, um dos grandes expoentes dessa nova geração fora da cena axé, está gravando um álbum com os dois cantores e compositores baianos. A dupla tem mais de 50 anos de carreira e é dona de grandes sucessos como Você Abusou, Desacato, Cada Segundo e Dona Flor, entre outros.

Com previsão de lançamento para o mês de março, pela Natura Musical, o álbum sairá completo, com músicas inéditas compostas a seis mãos e grandes sucessos. Na produção, Russo se cercou do trio que o acompanha desde o primeiro disco em carreira-solo: Curumim, Zé Nigro e Lucas Martins. As gravações estão sendo feitas no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Russo convidou Gilberto Gil, Karina Buhr e Bule Bule para participar.













Gerônimo recebe Cortejo Afro no Pelourinho

Gerônimo (Foto: Divulgação)

O cantor e compositor Gerônimo Santana recebe o Cortejo Afro no ensaio que acontece na próxima terça-feira, no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho, às 20 horas. Evento tradicional, realizado há mais de 15 anos no Centro Histórico, o Pagador de Promessa se consagrou como uma importante atividade do calendário cultural da Bahia. Na temporada de Verão 2022, os encontros estão ocorrendo duas vezes por mês.

No show, Gerônimo apresenta suas composições, que incluem grandes hits carnavalescos e clássicos da música baiana como Eu Sou Negão, Já é Carnaval Cidade, Jubiabá, Abraçar e Agradecer, e É D’Oxum, além de composições mais recentes.





Luciano Calazans prepara seu novo álbum depois de 18 anos

Luciano Calazans (Foto: Divulgação)

O maestro Luciano Calazans se reuniu com sua equipe no estúdio Ilha do Sapos, no Candeal, para dar os primeiros passos ao projeto intitulado Trem do Futuro, seu novo álbum, após dezoito anos do último trabalho, Contrabaixo Astral, primeiro disco de um contrabaixista do Norte-Nordeste.

O material de inéditas será lançado no segundo semestre e contará com participações de artistas amigos que fizeram e fazem parte de sua carreira musical. Luciano já gravou o primeiro single, Pergunta Sem Resposta. “O projeto terá composições das minimalistas às mais orquestradas, música instrumental e parcerias com letra. Penso até em conceber uma espécie de trilogia, onde farei uma homenagem ao passado, presente e futuro”, comentou Luciano.





Nova música da cantora Tícia



O selo Batekoo promove o lançamento de Salcity, novo trabalho da cantora e compositora Tícia. A faixa produzida por Rafael Tudesco ganhou cenas com direção de Rafael Ramos, que retratam a capital baiana de forma autêntica, exatamente com o olhar da artista, cria da Cidade Baixa. A música será lançada sexta, com distribuição da Altafonte.





TUM-TUM-TUM*

1 Amanhã, a banda Cheiro de Amor, da cantora Vina Calmon, lança a música Tá na Moda ser Feliz, com um clipe dirigido por Muller, da Semente Filmes. A música fala, de forma leve e descontraída, de temas do dia a dia com uma mensagem de que cada um pode ser feliz à sua maneira. O empresário Windson Silva aposta muito nesse novo trabalho, que pode se destacar nesse estranho Verão sem Carnaval.

2 Tuca Fernandes anima a segunda edição do projeto Varando do Tuca. O evento acontece domingo, no Boteco do Caranguejo, no Itaigara, a partir das 15 h. O repertório do show inclui a nova música de trabalho, Mais uma Vez, além de seus grandes hits de carreira e releituras de sucessos do cenário nacional. O cantor pro-

mete muita animação.

3 O Carnarock terá sua primeira edição em Salvador, nos dias 26 e 27 de fevereiro na Adelba, localizada na Av.Tamburugy, em Patamares. O evento reunirá bandas locais como Veuliah, Malefactor, Behavior, HeadhunterDc e as nacionais Project 46, de São Paulo, e Krisiun, do Rio Grande do Sul. Além de participações da ACDC Tribute e Arcantis.