A pedido do Corinthians, Vitória rescinde contrato com Jean

Jean não faz mais parte do elenco do Vitória. O volante se despediu da Toca do Leão na manhã desta quarta-feira (16). De acordo com comunicado oficial divulgado pelo rubro-negro, o contrato foi rescindido após solicitação do Corinthians, clube de origem do jogador, que o havia emprestado em janeiro.

A equipe paulista requisitou a devolução para que o atleta se transfira ao Marítimo, de Portugal. Uma cláusula contratual previa a liberação do volante pelo Vitória nesse tipo de situação. O vínculo com o Leão estava firmado até dezembro.

Jean não era titular da equipe comandada pelo técnico Bruno Pivetti, mas era utilizado com frequência e entrou em campo na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, segunda-feira (14), quando o Vitória empatou em 1x1 com o Juventude, em Caxias do Sul.

Com a camisa do Vitória, Jean fez 18 jogos, sete deles como titular, e marcou um gol, no empate em 1x1 com o Bahia de Feira, na fase classificatória do Campeonato Baiano, dia 23 de julho.





