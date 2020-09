A pesquisa que vai tentar entender os tremores recentes na Bahia

Desde o último domingo (30), foram registrados 23 tremores de terra na Bahia. O mais forte de 4.6 na escala richter e os demais de menor magnitude, todos na região do Vale do Jiquiriçá, em cidades como Amargosa, Mutuípe, Laje e Elísio Medrado.

A frequência de tremores chamou a atenção de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que são referência em pesquisa de sismologia no Brasil. Eles virão à Bahia para auxiliar a Defesa Civil nas investigações.

Escolha o seu aplicativo favorito para ouvir o nosso podcast:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

Nesse podcast, apresentamos o projeto da UFRN para estudar os sismos na região de Amargosa, como funciona a rede sismográfica no Nordeste e como ela pode ser melhorada. Além disso, qual é a origem de tantos tremores? Já tem explicação?

Conversamos com o coordenador do Laboratório de Sismologia (LabSis) da UFRB, o professor Aderson Farias do Nascimento.

Você também pode ouvir no player abaixo ou fazendo o download:

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

>> Clique aqui para ver episódios anteriores do O Que a Bahia Quer Saber