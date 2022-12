À procura da felicidade na era de informação

“Ano novo, vida nova”, diz o velho ditado popular. Com a chegada de 2023, vamos deixando 2022 para trás e com ele a maioria das restrições provocadas pela pandemia da Covid-19. Gradativamente, tivemos a oportunidade de voltar a usufruir de atividades que estavam suspensas há dois anos. Frente às novas oportunidades do ciclo que se aproxima, muitas pessoas estão buscando abrir-se ao inédito e cultivar uma vida mais feliz. Mas qual será o primeiro passo para o êxito nesta missão?

De acordo com a psicóloga e supervisora de seleção e treinamento na Santa Casa da Bahia, Naiara Imperial, a estratégia para transformar a própria realidade reconhecendo as novas possibilidades é filtrar aquilo que nos faz bem em meio à toda a informação que consumimos. “Hoje, vivemos em meio a um turbilhão de informações, e mesmo nas redes sociais, onde recebemos todos esses dados, precisamos saber filtrar o que estamos consumindo”, explica.

A psicóloga acredita que é necessário saber definir o momento de ficar off-line e se inteirar de outras atividades que façam nossa vida ser mais plural.

“Tornou-se comum vermos as pessoas se queixarem da falta de tempo, mas já paramos para perguntar o quanto conseguiríamos fazer naquele período em que estamos ligados na rede social? Isso ocorre pois nos tornamos reféns dos ‘prazeres fáceis’, como, por exemplo, rolar o feed de um aplicativo, que é um mecanismo formulado para nos prender ali”, relata.

A psicóloga Naiara Imperial acredita que precisamos saber o momento de ficar off-line. (Foto: Divulgação)

Organização

Para Naiara, organizar o ambiente pessoal em alinhamento àquilo que se busca é uma ótima estratégia para começar a entender os próprios objetivos e separar aquilo que deve e não deve ser mantido na rotina. “Nosso ambiente modula os nossos comportamentos, temos que nos organizar para estar em lugares e na companhia de pessoas que estão alinhadas às nossas metas de vida”, diz.

“Precisamos transitar em ambientes que favoreçam o nosso crescimento, para reconhecer essas companhias e lugares precisamos nos conhecer, muitas pessoas não conseguem entender os próprios sentimentos, com isso é preciso escolher aquilo que nos faz bem”, completa. O autoconhecimento, segundo o contador, economista, especialista em consultoria contábil Sérgio Luís Rodrigues, é fundamental para a construção de uma vida feliz. “Para planejar uma vida mais plena, seja nas finanças ou em qualquer outro aspecto da vida precisamos entender um pouco mais sobre nós mesmos, principalmente o momento que estamos vivendo, bem como o lugar onde queremos chegar, a partir daí criamos o nosso plano de ação”, afirma.

“Dentro desse plano, por termos os nossos objetivos mais claros, é que vamos colocar as estratégias que utilizaremos para alcançar as metas que estabelecemos. Em relação a isso não faltam aliados, a internet e as redes sociais são excelentes ferramentas para nos fornecer informação para todas as finalidades imagináveis”, diz.

Para o consultor contábil Sérgio Rodrigues, a internet pode ser uma grande aliada na missão de expandir os horizontes. (Foto: Divulgação)

Pela Internet

Um levantamento mais recente da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios apontou que em 2021 o número de domicílios com acesso à internet no Brasil chegou a 90,0%. Já a pesquisa da Comscore revelou que os brasileiros estão com fome de informação já que cerca de 96% da população consome conteúdos jornalísticos em seus dispositivos. O Jornal CORREIO, por exemplo teve em setembro de 2022 mais de 24 milhões de pageviews, sendo que 3.513.864 visitantes utilizaram smartphones e 364.307 acessaram o portal através de computadores.

Para Sérgio Rodrigues, a busca por novos horizontes e perspectivas através dos meios digitais é uma reação comum em um período no qual as pessoas foram provocadas a repensar a própria vida, porém o consumo dessa informação demanda cuidados. “Os tempos de pandemia causaram muita inquietação nas pessoas. As finanças, por exemplo, que afetam diferentes campos da vida, se tornaram motivo de preocupação e a população encontrou nas redes sociais uma fonte extensa de informação”, explica.

“Se por um lado essa fome de informação é positiva pois amplia os horizontes e traz novos conhecimentos principalmente para quem está procurando rumos diferentes, por outro, precisamos avaliar a qualidade dessas informações, ter senso crítico e evitar ao máximo soluções fáceis já que tudo na vida demanda empenho, inclusive a busca pela felicidade”, afirma.

A psicóloga, Naiara Imperial alerta sobre os cuidados em avaliar o que é real no mundo digital. “Por vezes vemos as pessoas buscando inspiração naquilo que elas veem nas redes sociais e se frustrando por buscar padrões inalcançáveis, a busca por metas e objetivos é importante, mas isso deve acontecer dentro daquilo que é possível e nos faz bem”, ressalta.

Cor escolhida pela Pantone para o ano de 2023 vibra com força e energia. (Imagem: Instituto Pantone)

2023 Viva Magenta

Na era da tecnologia, o instituto Pantone, criado nos Estados Unidos para atender as necessidades da pesquisa de tonalidades e tendências de moda e mercado, definiu que a cor do ano 2023 será a Viva Magenta 18-1750, tom remete à conexão com a natureza e ao que é real.

“A PANTONE 18-1750 Viva Magenta descende da família dos tintos e foi criado inspirado no vermelho da cochonilha, um dos corantes mais preciosos do mundo, pertencendo à família dos corantes naturais, sendo um dos mais fortes e brilhantes que existem no mundo”, explica Leatrice Eiseman, diretora executiva do Pantone Color Institute.

“Enraizado no que é primordial, PANTONE 18-1750 Viva Magenta nos reconecta à matéria original. Invocando as forças da natureza, PANTONE 18-1750 Viva Magenta galvaniza nosso espírito, construindo e fortalecendo o nosso interior.”, aponta.

