A procura por testes rápidos do coronavírus

As blitze com testes do coronavírus nos bairros que passam por medidas restritivas em Salvador diagnosticaram um grande número de pessoas com a covid-19. Muitas dessas madrugaram nos locais onde os exames eram feitos para que pudessem ser testadas. Você confere essa história nesse episódio, além de saber os novos bairros que receberão as medidas. Ouça:

