A redação do Enem e o abismo na educação

Vinte e oito candidatos tiraram a nota máxima - mil - na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, que teve como tema o 'Estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira'. As notas foram divulgadas na quarta, 31, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a autarquia do Ministério da Educação (MEC) que organiza a avaliação.

Um dos estudantes com a nota máxima, segundo reportagem do G1 publicada nesta sexta-feira, 02, é um jovem baiano de 21 anos, natural da cidade de Sátiro Dias. Atley Reis de Souza usou a própria experiência com o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) e o Transtorno do Estresse Pós-traumático (TEPT) para compor o texto que foi considerado irretocável pela comissão que corrige a redação do Enem.

Na outra ponta, 86 mil estudantes, em todo o Brasil, tiraram zero na redação. Ou seja, uma quantidade enorme de gente não conseguiu chegar nem na média da nota da redação do ano passado, 588,74 pontos. Estudantes, em sua maioria, que terminaram o Ensino Médio e, infelizmente, não conseguem escrever uma redação.

Embora as 28 pessoas que obtiveram a pontuação máxima mereçam ser parabenizadas pelo empenho e pela conquista alcançada, não dá para negar o tamanho do abismo revelado pela disparidade entre mil e zero.

Desigualdade entre ensino público e privado explica disparidade na nota do Enem (Foto: Divulgação)

O jovem baiano que alcançou os mil pontos é egresso do ensino público, mas ele é uma exceção que confirma a regra. Ainda na Bahia, a maior parte dos candidatos que chegou perto dos mil pontos, somando entre 960 e 980, estudaram em escolas privadas.

O Enem 2020 teve uma abstenção recorde, dos 5.523.036 estudantes que se inscreveram para a versão impressa do exame, 51.6% não compareceram. Além disso, antes da realização das provas, o exame sofreu adiamentos por conta da pandemia e da dificuldade que os alunos de escolas públicas que prestariam o exame, ou seja, aqueles concluintes do ensino médio, tiveram para estudar, sem aulas presenciais e sem acesso à banda larga de internet.

A pandemia ajudou a tirar o véu que cobria as diferenças entre o ensino público e o privado no país. Os jovens que fazem Enem oriundos de realidades sociais e econômicas difentes nunca competiram de igual para igual, isso fica nítido a cada ano. Mas a covid-19 mostrou o drama com mais clareza.

Na quarta, 31, o MEC lançou um programa de combate à evasão escolar na rede pública para alunos do 6º ao 9º ano. Se o programa de fato for implantado, quem sabe, lá para 2030, se uma ponte seja construída sobre o precípício.

Outros destaques

Peixarias e feiras livres lotadas

A feira de São Joaquim ficou sem espaço (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

Para garantir o peixe da ceia de Páscoa, os soteropolitanos desrespeitaram uma das regras principais da pandemia: o distanciamento social. Entre a quarta, 31, e a manhã desta sexta, 02, as peixarias e feiras livres, como a de São Joaquim, superlotaram de gente em busca dos ingredientes para a tradicional comida baiana desse período.

O problema é que, mesmo de máscara - e nem todo mundo que estava na feira usava o equipamento ou mantinha a proteção certinha ajustada ao rosto -, o fato das pessoas estarem tão apinhadas e grudadas umas nas outras representa risco de mais de 90% de contrair a covid-19. Não basta cobrir o rosto, tem de respeitar a distância de no mínimo 1,5 metro.

Praias vão continuar fechadas

Praia do Corsário, na orla de Salvador (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

As praias de Salvador vão permanecer fechadas por tempo indeterminado. O anúncio foi feito na quinta-feira, 01, pela prefeitura. Segundo o prefeito Bruno Reis (DEM), a decisão de não reabrir as praias tem a intenção de mostrar à população da cidade que a pandemia ainda não acabou e que é preciso manter os cuidados sanitários.

“Sabemos das dificuldades dos barraqueiros e dos nossos amigos que dependem da comercialização de produtos na praia, eles têm o apoio do auxilio emergencial da prefeitura e vão receber também do governo federal, mas precisamos aguardar maior segurança”, declarou o prefeito.

Granizo em Itamaraju

Ventania destelhou casas em diversos bairros de Itamaraju (Foto: Defesa Civil/Divulgação)

Uma chuva de granizo ocorrida na quinta, 01, no município de Itamaraju, no extremo sul baiano, assustou os moradores da cidade. Além das pedrinhas de gelo caindo do céu em pleno Dia da Mentira, uma forte ventania destelhou casas e arrancou outdoors em diversos bairros, dando prejuízo.

Ganhou e não levou

Sortudo ou sortuda apostou pela internet, mas nunca resgatou prêmio (Foto: Agência Brasil)

Mais de R$ 162,6 milhões - metade do prêmio da Mega da Virada de 31 de dezembro – serão repassados ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies), do Ministério da Educação, destino dos prêmios esquecidos. O prazo de 90 dias para resgate da bolada terminou na quarta, 31, e o ganhador ou ganhadora, que fez a aposta pela internet, não apareceu para o resgate. O Procon disse que a Caixa se vale de uma lei antiga para não pagar o prêmio e que o banco deveria ter procurado o vencedor, já que para apostar pela internet, é preciso ter mais de 18 anos, criar uma conta online com senha e login de acesso, que é justamente o CPF do apostador.

Novas restrições

Países como a França e a Itália devem estender lockdown (Foto: Arquivo/AFP)

A Organização Mundial da Saúde afirmou na quinta, 01, que há a necessidade urgente de novas restrições serem adotadas na Europa devido ao crescente número de casos de covid-19, em meio ao avanço da variante britânica do novo coronavírus. A OMS disse ainda que a vacinação no continente está "lentíssima", dificultando o controle da pandemia.

O que as celebridades disseram

Sthefany, Enrico, de 5 meses, e o irmão da atriz (Foto: Reprodução/Instagram)

"É sempre uma cobrança muito grande sobre maternidade, e digo por mim mesma, porque me baseava muito no que via nas redes sociais. Vejo muitas mulheres sofrendo por essa idealização, romantização, que não deveria existir. Pode ser famosa, não famosa, jovem, mais velha, branca, preta... é tudo igual. Dói e é difícil do mesmo jeito", Sthefany Brito

A atriz falou dos desafios de ser mãe de primeira viagem em entrevista ao UOL, na sexta-feira, 02. Ela tem um bebê de cinco meses.

Você sabia...

_Cinco artistas nascidos em abril e que fazem falta:

Maria Clara Machado - A escritora, atriz e dramaturga mineira faria 100 anos neste sábado, 03. Maria Clara morreu em 2001;

Genival Lacerda - O cantor e compositor paraibano faria 90 anos na segunda, 05. Genival morreu em janeiro, em Recife (PE);

Cacilda Becker Iaconis - A atriz paulista também faria 100 anos na terça, 06. Sua biografia, ‘Cacilda Becker: fúria santa’, de André Luis do Prado, será relançada para comemorar o centenário do nascimento da artista;

Mussum - O humorista, ator, músico, cantor e compositor fluminense Antônio Carlos Bernardes Gomes, que integrou a formação original do grupo Os Trapalhões, faria 80 anos na quarta, 07;

Chico Anysio - O humorista, ator, produtor, dublador, roteirista e escritor faria 90 anos no próximo dia 12. Ele morreu em 2012

_Cinco fatos históricos que ocorreram em abril:

Olimpíada - A primeira Olimpíada da Era Moderna, em Atenas, na Grécia, aconteceu no 06, no ano de 1896. O evento faz 125 anos em 2021;

Abdicação - D. Pedro I abriu mão do posto de imperador do Brasil em favor do filho D. Pedro II, de apenas 5 anos, no dia 07, do ano de 1831;

Universidade - A Ufba - Universidade Federal da Bahia - foi criada no dia 08, do ano de 1946, e fará 75 anos na próxima quarta;

Em órbita - A Vostok 1, primeira espaçonave tripulada por um ser humano, foi lançada no dia 12, em 1961. O russo Iuri Gagarin foi a primeira pessoa a ir ao espaço;

Chernobyl - O acidente nuclear da usina de Chernobyl, na Ucrânia, ocorreu no dia 26, em 1986. O serviço de streaming HBO GO tem uma minissérie que conta essa história