A redução de salários pode ser prorrogada por conta da pandemia?

Edísio, há alguma chance da medida que permite a redução de salários ser prorrogada? André Batista

Olá André. Está aprovado pelo Senado e para sanção presidencial a alteração na MP 936 que regulamenta a redução de carga horária e salário, além da permissão da suspensão de contrato nesse período de pandemia. Valendo desde 1º de abril a MP 936 foi editada com o objetivo de ser mais um instrumento de ajuda às empresas e apoio aos trabalhadores nesse momento de crise. Como a crise pela covid-19 ainda não apresenta sinais claros de quando será o seu fim, as ações emergenciais continuam, por isso o pedido de prorrogação deve ser sancionado e editado Decreto Presidencial prorrogando os prazos máximos dos acordos de redução salarial por mais 30 dias e de suspensão dos contratos por mais 60 dias.





Venho pesquisando bastante e buscado reduzir os custos que tenho com taxas bancárias tanto da minha conta quanto dos cartões. Como fazer esta avaliação e quando realmente vale a pena migrar para outro banco? Sara Souza

Olá Sara. A primeira forma para reduzir custos bancários é readequando a utilização da conta-corrente, evitando transações que gerem custos, como transferência para outros bancos. Observe se seu banco oferece uma quantidade gratuita para esse tipo de operação e não exceda esse limite. Outra forma é buscar as opções de bancos digitais, que possuem boas plataformas e em alguns casos a taxa é zero, garantindo estrutura para as principais operações bancárias sem que tenha gastos com isso. É importante observar se os serviços oferecidos pelos bancos digitais são suficientes para sua necessidade, pois apesar da facilidade e praticidade, ainda não oferecem todos os serviços encontrados nos bancos tradicionais, mas para um consumidor normal, sem necessidade de grandes movimentações, o banco digital atende perfeitamente.





