A renovação completa do Peugeot 2008

Enquanto no Brasil a Peugeot atualizou o 2008 no mês passado, na Europa a marca francesa apresentou uma nova geração para o crossover. Esteticamente chama a atenção a similaridade com o 3008, modelo imediatamente maior.

As dimensões ficaram mais generosas, e o veículo passou a ostentar 4,30 metros de comprimento, ou 14 centímetros a mais do que o anterior. A distância entre-eixos também aumentou para 2,60 metros, ampliando o espaço interno especialmente no banco de trás.

Na nova geração, o Peugeot 2008 ficou mais arrojado (Foto: Divulgação)

A capacidade do porta-malas subiu de 404 litros para 434 litros. Por baixo da carroceria, que deixou o aspecto de perua para assumir um estilo de um arrojado SUV, a grande novidade é a chegada de uma versão elétrica, que terá 138 cv de potência e autonomia de 310 quilômetros. O novo 2008 é montado sobre a plataforma CMP, que já é utilizada em outros modelos da Peugeot, o DS3 Crossback, e na segunda geração do 208. A expectativa é que o atualizado 2008 seja produzido na Argentina a partir de 2021.

(Foto: Divulgação)

DE VOLTA AO BRASIL

A Caoa, empresa responsável pelo comércio dos modelos importados da Hyundai no Brasil, anunciou que o Azera está de volta ao mercado nacional. O sedã começou a ser oferecido em versão única por R$ 269.900, valor superior ao dos seus dois principais concorrentes o Honda Accord (R$ 204.900) e o Toyota Camry (R$ 206.200). Completamente renovado, o Azera conta com sensor de ponto cego, frenagem de emergência, abertura do porta-malas por sensor de presença e bancos dianteiros com refrigeração e aquecimento. O motor utilizado é um motor V6 de 3 litros que rende 261 cv de potência e 31 kgfm de torque.

(Foto: Divulgação)

O FUTURO DO PNEU

A Michelin revelou que está testando um novo modelo de pneu que roda sem ar. Anunciado em parceria com a General Motors, o projeto mira no conceito de mobilidade sustentável. Ao evitar furo e estouros, o protótipo reduziria também o descarte de peças de borracha. De acordo com a Michelin, a adoção do modelo poderia poupar até 2 milhões de toneladas do material por ano. A expectativa é que o novo pneu esteja disponível em mais cinco anos.

Suzuki faz pequenas atualizações no Jimny, que conviverá com a nova geração (Foto: Divulgação)

CONTINUAÇÃO

Enquanto prepara a estreia da nova geração do Jimny para o último trimestre deste ano, a Suzuki promoveu pequenas atualizações na versão que produz no interior de Goiás. Por dentro as novidades são maiores e as molduras do ar-condicionado e os frisos verticais do painel recebem a mesma cor da carroceria. As capas dos bancos são com revestimento premium e ainda tem bolsos laterais e frontais para guardar objetos. A versão mais barata é a 4Work, que custa R$ 71.490 e a mais cara é a 4Sport Desert (foto) oferecida por R$ 89.990. Todas as configurações são equipadas com transmissão manual, tração 4x4 e motor 1.3 aspirado que entrega 85 cv de potência.

AJUSTES NO ELÉTRICO

A Renault mostrou na Europa uma atualização para o Zoe. Entre as novidades, está o novo conjunto elétrico. As baterias foram otimizadas e a autonomia foi ampliada em 20%, chegando aos 390 quilômetros. O motor também foi ajustado e será oferecido em duas configurações, com 110 ou 136 cv de potência - uma grande evolução em relação ao anterior, que rende 88 cv.

(Foto: Divulgação)

BLINDAGEM DE FÁBRICA

A Volvo anunciou que irá blindar carros no Brasil a partir do ano que vem. Daqui, exportará o XC90 T6 e o XC60 T6, ambos na versão Inscription, para qualquer país do mundo. No mercado nacional, a empresa vai oferecer a blindagem leve de fábrica

para o XC90, XC60 e XC40.