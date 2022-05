A segurança  como um valor inegociável

Convivemos diariamente com muitas pessoas, seja levando-as com segurança e rapidez aos seus destinos ou atuando conosco no dia a dia da operação. Como uma empresa de mobilidade urbana e humana, temos a certeza de que esse lado humano é o que faz da CCR Metrô Bahia uma referência no setor de mobilidade no país. E para continuar desempenhando tão bem esse trabalho, um valor inegociável é garantir da segurança de todos os colaboradores e clientes que passam pelo Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas: somos uma empresa de gente que cuida de gente.

Temos hoje mais de 1,3 mil colaboradores trabalhando diretamente na operação (agentes, líderes, analistas, supervisores, gerentes, etc.). E todos atuamos também como Anjos da Prevenção. A iniciativa faz parte do Programa de Prevenção (PdP), que apresenta, entre outras ações, diálogos de segurança, treinamentos específicos e inspeções planejadas, e conta com o apoio de todos nós, colaboradores da concessionária, para relatarmos em um formulário eletrônico situações que possam oferecer riscos de incidentes ou acidentes no ambiente de trabalho. Sabemos que grandes acidentes começam com pequenos sinais que foram desprezados, são as famosas cascas de banana. Por isso, investimos tanto em prevenção. Compartilhamos, juntos, desse entendimento: com um olhar atento e cuidadoso, cada um de nós desempenha um importante papel na construção de uma empresa e de um metrô cada vez mais seguros.

Nas capacitações que promovemos continuamente sobre o tema, um dado nos chamou a atenção: o custo anual dos acidentes de trabalho no Brasil, em 2019, foi de R$ 104 bilhões. Isso nos faz refletir sobre o quanto no nosso país as instituições e empresas ainda precisam avançar para garantir a segurança das pessoas e evitar, ao máximo, os acidentes de trabalho, principalmente os graves e fatais. Este é um tema necessário para ser discutido não somente no Abril Verde, mês em que se comemora a prevenção, segurança e saúde no trabalho, mas todos os dias.

Em quase oito anos à frente deste modal (que serão completados em junho), atuamos com foco na prevenção e segurança e estamos interligados aos sistemas mais atuais de referência do setor. O cuidado com as pessoas, em todas as situações, nos faz pensar em novos protocolos que podem ser aplicados nos ambientes de circulação dos nossos colaboradores e também dos cerca de 300 mil passageiros que levamos diariamente no metrô – e das mais de 400 milhões de pessoas transportadas desde que iniciamos a operação! Seguiremos, assim, cuidando de gente, com a nossa gente também sendo cuidada. Para nós, a segurança sempre será um valor inegociável: a vida vem sempre em primeiro lugar.

Maria Eduarda Soares é Gerente Administrativa da CCR Metrô Bahia