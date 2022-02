A sensação do Baiano 2022: Qual é o segredo do Jacuipense?

A sensação do Campeonato Baiano 2022 tem nome: Jacuipense. O time de Riachão de Jacuípe venceu os seis jogos que disputou no estadual. Tem o melhor ataque, a melhor defesa e, mesmo ainda faltando três rodadas para o fim da fase classificatória, já garantiu vaga nas semifinais do torneio.

No comando, um ex-lateral direito vitorioso. Esse episódio traz uma entrevista com o técnico Rodrigo Chagas. Cria e ídolo do Vitória, ele está tentando conduzir o Jacuipense a um título inédito.

Líder do Baianão, com 18 pontos, o Leão do Sisal volta a campo no dia 5 de março, quando visita o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

QUE PODCAST É ESSE? Bate-Pronto é uma produção semanal do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos para debater algum conteúdo esportivo que tenha relação com a Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir.