'A sensação é de desânimo', diz Wallace após derrota do Vitória

Não há muito o que dizer. A reação do capitão Wallace, ao final do duelo no Barradão deste sábado (9), resumiu o sentimento da torcida do Vitória após ver o time perder para o Confiança em casa por 1x0.

"Não tem o que falar. A sensação é de desânimo, né? Mais uma vez, foi por incompetência nossa. Todo esse problema, essa recorrência, tudo o que vem acontecendo desde o início do ano. Não vem de agora", disse o capitão.

O Confiança era e segue como vice-lanterna da Série B. Um dos dois times que estão atrás do Vitória na tabela. O rubro-negro segue como 18º colocado, mas cada vez mais pressionado pela distância em relação ao 16º, que pode chegar a oito pontos caso o Brusque vença o CSA ainda neste sábado, em duelo que começa às 21h em Maceió.

De volta ao duelo no Barradão, o Vitória tomou o gol do Confiança aos quatro minutos de jogo, fruto da lei do ex. Jhemerson, meia revelado na base rubro-negra, aproveitou falha dupla da defesa na saída de bola.

"Tem sido um problema endêmico à nossa equipe nos últimos anos, não conseguimos solucionar esses problemas. Estamos na zona de rebaixamento há muito tempo. Não é de hoje que deixamos de ter competência e sermos eficientes. Agora é ver o que vai acontecer no campeonato e tentar deixar um fio de esperança ao torcedor", completou Wallace.

Na próxima rodada, o Vitória visita o Sampaio Corrêa em São Luís. O duelo ocorre na terça-feira (12), às 19h. Na sequência, enfrenta o lanterna da Série B, Brasil de Pelotas, mais uma vez em casa. Será no sábado (23), às 16h30.