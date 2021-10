A Terra está 'sem clima' para a humanidade

Um temporal de poeira atingiu cidades do Mato Grosso do Sul na sexta-feira (15). Um dia antes, na quinta-feira, (14), os moradores de Pirassununga, no interior de São Paulo, viveram o mesmo problema. Minas Gerais também enfrentou tempestades de poeira recentemente. Em Campo Grande, na sexta, o pó arenoso encobriu a capital sul-mato-grossense e fez o dia parecer noite, como um eclipse provocado por má ação humana. É que a poeira fina que paira nas cidades, sufocando quem vive nelas, é efeito direto dos danos ao meio ambiente, como o desmatamento desenfreado.

Na segunda-feira (11), a Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou um relatório desanimador sobre os efeitos das mudanças climáticas na saúde humana. Segundo o órgão, o calor extremo, as inundações - a China enfrenta um período problemático, com 1,7 milhão de pessoas afetadas por enchentes nos últimos dias -, as secas e incêndios florestais estão "afetando os pilares da saúde humana: abrigo, alimentos, água e qualidade do ar", diz um trecho do relatório.

Os moradores de Campo Grande e de cidades do Matro Grosso do Sul como Dourados, que decretou situação de emergência, concordam que a Terra está ‘sem clima’ para suportar o impacto da existência humana no ritmo que a devastão ambiental avança. A atmosfera irrespirável corrobora o que diz o relatório da OMS e contribui para o agravamento de doenças respiratórias, algo no mínimo preocupante durante a pandemia de um vírus que afeta vias aéreas

Metereologistas explicaram que o fenômeno que atingiu o MS na sexta se chama ‘haboob’. Ele acontece quando temporais de chuva com ventos fortes entram em contato com o solo seco e encontram resquícios de queimadas, poeira e vegetação. Todos esses materiais se juntam como uma espécie de mini vórtice de sujeira que pode alcançar até 10 quilômetros de altura.

Moradores de Campo Grande postaram fotos da cidade encoberta pela poeira nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Em seu relatório, a OMS reforçou que o tempo está se esgotando e que se os governos mundiais reduzirem, por exemplo, a poluição atmosférica, 5,5 milhões de vidas podem ser poupadas por ano em todo o planeta.

Em novembro, em Glasgow, na Escócia, aconterá a COP26 - Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU). E o tom do evento será de urgência. Recentemente, o secretário-geral da ONU António Guterres alertou os líderes mundiais que a situação é de "catástrofe iminente".

No relatório apresentado essa semana, a OMS listou 10 recomendações para os governantes mundiais frearem a destruição. Entre elas está a necessidade de fazer a transição para energia renovável e desenvolver sistemas de transporte mais sustentáveis. Especialmente sobre a situação do Brasil no cenário mundial de guerra contra as mudanças climáticas, a OMS recomenda que o governo brasileiro pense em como parar o desmatamento agressivo. As nuvens de poeira estão aí para provar que esse modelo atual, a Terra não suporta mais.

Outros destaques da semana

O que eles disseram ao ver a Terra lá de cima

Da esq. para a dir.: Chris Boshuizen, William Shatner, Audrey Powers e Glen de Vries, a tripulação que foi ao espaço na cápsula N-18 da Blue Origin (Foto: Reprodução/FoxNews)

O ator William Shatner, o capitão Kirk em seis filmes da saga Star Trek, viajou ao espaço na quarta-feira (13) na cápsula Blue Origin, de Jeff Bezos. Shatner, 90, se tornou a pessoa mais velha a ir ao espaço. Emocionado com a Terra vista de cima, o eterno comandante da USS Discovery afirmou: "Impressionante como é fina a camada de oxigênio de nosso planeta". Ele não foi o primeiro a filosofar em órbita. Astronautas também fizeram história com as suas frases que ficaram famosas:

Através da janela, eu vejo a Terra. O chão é claramente identificável. A Terra é azul, Yuri Gagarin

Cosmonauta da antiga União Soviética, o primeiro homem a ver a Terra do espaço

Uma vez que você esteve no espaço, você percebe como a Terra é pequena é frágil, Valentina Terechkova

Também soviética, a astronauta treinou 18 meses e ficou 70 horas em órbita. Sua viagem ocorreu após o retorno de Gagarin. Terechkova foi a primeira mulher a viajar ao espaço, em 1961.

É um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade, Neil Armstrong

O norte-americano foi o primeiro homem a pisar na Lua, em 1969.

Eu não sei o que poderia dizer sobre um dia em que você viu quatro lindos pores do sol, John Glenn

Primeiro norte-americano a entrar em órbita, em 1962.

Eu nunca soube o que a palavra redonda significava até ver a Terra do espaço, Alexey Leonov

Primeiro humano a fazer uma ‘caminhada espacial’, em 1965.

Esperança na vacina

O Brasil, atualmente, utiliza quatro tipos de vacina anticovid: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac e Janssen (Foto: Shutterstock)

Um novo estudo realizado por cientistas franceses com 22,6 milhões de pessoas, divulgado na terça (12), concluiu que a vacina contra a covid-19 reduz em 90% o risco de uma pessoa infectada desenvolver a forma mais grave da doença e morrer. Esse foi o estudo sobre eficácia de vacinas que teve mais participantes desde o começo da pandemia. Os cientistas focaram em perceber qual era o comportamento das vacinas na prevenção às formas graves da covid-19 e não necessariamente em saber se as substâncias impedem os vacinados de se contaminarem. Nenhuma das vacinas atuais em uso no mundo evita o contágio, mas a eficácia em prevenir formas graves e reduzir o número de mortos ficou acima da expectativa dos pesquisadores. As conclusões do estudo francês foram claras para o grupo de investigação, que verificou, a partir do 14º dia após a inoculação com a segunda dose de vacina anticovid, uma redução do risco de hospitalização e de óbito superior aos 90%.

Crianças em risco

O Brasil registrou 119,8 mil denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes entre os meses de janeiro e setembro deste ano. Os números são do Disque 100. No ano passado inteiro o total de denúncias chegou 153,4 mil. Os dados foram divulgados na terça (12), pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Em cerca de 66% dos casos, a agressão ocorreu dentro de casa (79.872). Ainda de acordo com o levantamento, a agressão veio principalmente dos pais: 51.293 dos casos pela mãe e 20.296 pelo pai. O levantamento não especifica o tipo de agressão sofrida. Alguns sinais podem indicar se uma criança sofre violência: mudanças de humor, agressividade ou introspecção, vergonha excessiva ou demostrações de medo e pânico; ataques de raiva; retorno a comportamentos infantis como chupar o dedo; aparecimento de doenças psicossomáticas e sem causa física aparente, como dor de cabeça, erupções na pele ou dor de barriga.

Ele disse...

Michael Kaine viveu o mordomo Alfred Pennyworth, na trilogia Batman, do diretor Christopher Nolan (Foto: Divulgação)

Honestamente, não houve propostas nos últimos anos e ninguém está fazendo filmes que eu queira participar. Aliás, tenho 88 anos de idade, então, não há exatamente muitos roteiros nos quais o protagonista tem a minha idade, Michael Kane

O ator britânico anunciou que irá se aposentar, na sexta-feira (15), por conta da idade e de um problema na coluna que afeta suas pernas, tornando doloroso caminhar. Kaine, vencedor de dois oscares (por Hannah e suas irmãs, 1986 e Regras da Vida, 1999), é também escritor e já publicou três livros. Ao deixar a carreira no cinema, pretende se dedicar integralmente à escrita. "Não sou mais ator, sou agora um escritor".