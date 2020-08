A terra tremeu em Cachoeira: mas o que realmente aconteceu?

Tremer a terra na Bahia é bem mais comum do que você imagina, ainda mais na Baía de Todos os Santos. O Recôncavo é uma das três principais regiões sísmicas do Nordeste, mas sempre com tremores de baixa magnitude.

Foi o que ocorreu em Cachoeira na última quarta-feira (19), quando as redes sociais e os grupos de WhatsApp explodiram com relatos de pessoas em pânico com o barulho e o tremor de terra que ocorreram no começo da noite. Tudo registrado em áudio.

Escolha o seu aplicativo favorito para ouvir o nosso podcast:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

Será que o tremor foi suficiente para causar danos à Usina da Pedra do Cavalo, que fica tão perto? Será que outros sismos como esse podem ocorrer em breve? Outras cidades correm esse 'risco'?

A gente conversou com o geólogo Carlos César Uchoa de Lima, professor da Uefs sobre esse assunto. E o recado é: pode ficar tranquila, população de Cachoeira e toda a região.

Você também pode ouvir no player abaixo ou fazendo o download:

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

>> Clique aqui para ver episódios anteriores do O Que a Bahia Quer Saber