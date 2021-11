'A torcida está de parabéns, coisa mais linda, maravilhosa', vibra Wagner Lopes

Depois de 20 rodadas seguidas, o Vitória está fora da zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro. Ao menos até a tarde de segunda-feira (15), quando a 36ª rodada da competição será completada. O rubro-negro assumiu a 16ª posição, com 40 pontos, após vencer o Cruzeiro por 3x0 na noite deste domingo (14), no Barradão.

Depois do apito final, o técnico Wagner Lopes festejou o resultado e se mostrou aliviado com a subida na tabela de classificação. "Não tem nem como verbalizar esse sentimento de tão bom que é. Mesmo que seja por uma noite, mas você sair da zona de rebaixamento, já enxerga uma luz no fim do túnel, já dá mais confiança para os jogadores. É uma sensação muito boa, pode ter certeza", contou o treinador.

A manutenção do Vitória na 16ª posição depende de tropeços de dois adversários. Para que o rubro-negro siga fora do Z4, é preciso que Brusque e Londrina não vençam seus jogos. As equipes catarinenses têm 38 pontos cada e entram em campo na segunda-feira, às 16h. Na 17ª colocação, o Brusque recebe o CRB no estádio Augusto Bauer. O Londrina está em 18º lugar e enfrenta a Ponte Preta, no estádio do Café.

Ainda falando do duelo com o Cruzeiro, Thiago abriu o placar ao marcar contra e David deu números finais ao jogo após encontrar o caminho do gol duas vezes. "Acho que a torcida está de parabéns, coisa mais linda, maravilhosa. Foi uma sensação muito boa ver a nossa torcida cantar o jogo todo. A parte da diretoria, comissão técnica, jogadores, todo mundo. Cada um deu o seu melhor e um belíssimo resultado, contra um adversário difícil, de tradição, com uma camisa pesada. Isso traz muita confiança, pode ter certeza", disse Wagner Lopes.

O treinador do Vitória também destacou a importância do apoio da torcida diante do Cruzeiro. Neste domingo, mais de 18 mil torcedores estiveram na arquibancada do Barradão. Parte deles acompanhou com festa a chegada do ônibus da delegação ao estádio.

"A gente está no futebol há muitos anos. E, como atleta, a gente já tinha tido muitas experiências de jogar com Maracanã lotado, jogar no Estádio Olímpico, de Tóquio, lotado. A gente tem muita vivência boa, recordação boa como atleta, como treinador", disse Wagner Lopes, que é naturalizado japonês e disputou Copa do Mundo pelo país oriental.

"Mas hoje foi emocionante e fica até difícil verbalizar o quanto foi importante a presença do nosso torcedor. Acho que o futebol só existe por causa do torcedor. O Vitória só existe por causa dessa massa apaixonada. Eu acho que o futebol é 100% por causa do nosso torcedor. Tudo que o jogador quer fazer é deixar o nosso torcedor orgulhoso. Desde a concentração, até chegar aqui embaixo, com nosso torcedor apoiando e gritando e querendo o resultado foi uma das coisas mais bonitas que eu tive oportunidade de presenciar enquanto treinador. Então nossa torcida está de parabéns. Foi emocionante o que eles fizeram aqui hoje no Barradão", vibrou Wagner Lopes.

O Vitória disputa a penúltima rodada da Série B do Brasileiro no dia 22, quando visita o CRB, às 18h, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Antes disso, o Leão vira a chave e na quinta-feira (18), às 21h, encara o Botafogo-PB, no Barradão, no último e decisivo jogo da pré-Copa do Nordeste.

A partida de ida, disputada no dia 26 de outubro, no estádio Almeidão, em João Pessoa, terminou empatada em 1x1. Portanto, quem vencer fica com a vaga na Copa do Nordeste 2022. Haverá disputa de pênaltis caso haja novo empate.