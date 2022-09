A um mês das eleições, Grito dos Excluídos vira palco para candidatos

O mais que tradicional Grito dos Excluídos, que costuma sair sempre após os desfiles cívicos e militares do 7 de setembro, já é, por si só, uma manifestação politizada. Por anos, leva pautas sociais para as ruas no dia em que se comemora a Independência do Brasil. Desta vez, a um mês das eleições, o movimento foi mais direcionado.

Para além de falar sobre pautas, candidatos viram no espaço uma oportunidade para divulgar seus projetos e suas candidaturas, seja a deputado estadual ou federal. Quem não concorre uma vaga como parlamentar, foi ao Campo Grande, em Salvador, para divulgar quem está apoiando e projetos com os quais concorda.

A professora Denise Ribeiro, 59 anos, por exemplo, levou um cartaz da campanha Vote em Negras, que incentiva o eleitorado a optar por mulheres pretas nas urnas. Ela falou da importância desse tipo de atitude em uma cidade como Salvador.

"Onde mais de 80% da população é negra, a gente precisa pensar, refletir e atuar em torno da independência e de liberdade para a população negra. E esse é um espaço legítimo para todas manifestações e para dar visibilidade para pautas", opinou ela.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Lígia Villas Boas, 59, que também trabalha com educação, compareceu ao local para se manifestar em prol da ordem democrática e outras pautas que apoia.

"Eu escolhi estar aqui e não no desfile oficial pelo que representa cada um desses espaços. Estou aqui para defender ideias que pensam no coletivo e um Brasil realmente democrático, onde as pessoas possam ter acesso aos seus direitos", afirmou.

O grito foi dividido em blocos com diversos partidos políticos e candidatos que aproveitaram para panfletar e conversar com quem estivesse na rua. Saindo da frente do Campo Grande, a manifestação só parou na Praça Castro Alves.