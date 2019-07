A uma semana de inaugurar, novo aeroporto de Conquista tem obras inacabadas

A uma semana da inauguração, o novo aeroporto de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, está com parte das obras inacabadas, como no entorno e na rotatória de acesso ao equipamento. Vereadores da cidade estiveram nesta segunda-feira (15) no aeroporto e cobraram agilidade no processo de reforma.

Na área do entorno do aeroporto ainda há diversas máquinas e homens trabalhando para que as obras da rotatória, às margens da BR-116, fiquem prontas. A intervenção é de responsabilidade da empresa Via Bahia, concessionária da rodovia, que não informou ao CORREIO quando o processo será concluído.

O novo aeroporto entrará em funcionamento no dia 23 de julho e terá sua inauguração celebrada em evento que tem a presença prevista do presidente da República Jair Bolsonaro (PSL). Em nota ao CORREIO, o Ministério da Infraestrutura confirmou, no entanto, apenas a presença do ministro Tarcísio Gomes de Freitas.

A Secretaria Geral da Presidência informou que a agenda de viagens do presidente tem confirmação e divulgação oficial entre dois a três dias antes dela ocorrer. A visita de Bolsonaro, caso se confirme, será a primeira à Bahia desde que foi eleito, no ano passado. O Governador Rui Costa (PT) confirmou presença na cerimônia.

Entorno do aeroporto ainda está em obras (Foto: Mário Bittencourt/CORREIO)

No novo aeroporto foram investidos R$ 124 milhões dos governos federal e estadual. Do governo federal, através da Secretaria de Aviação Civil (SAC), foram investidos R$ 53 milhões no convênio de 2012 e aproximadamente R$ 29 milhões no convênio de 2015. Já o estadual investiu R$ 42 milhões.

Na visita nesta segunda-feira, vereadores se queixaram da demora na conclusão das obras, “devido a questões político-ideológicas”. O equipamento está em construção desde 2013, quando houve a assinatura de um convênio entre o Secretaria de Aviação Civil e Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra).

“Por causa dessa disputa política, já perderam muito tempo para inaugurar essa obra. Temos uma guerra política entre as autoridades, que acham que dinheiro público deve ser gasto como entendem”, criticou o vereador David Salomão (PRT), um dos principais apoiadores de Jair Bolsonaro na cidade.

Ao comentar sobre as obras do entorno, Salomão disse que é necessária a construção de um viaduto. “A falta disso é um desrespeito para com as vidas humanas”. O parlamentar disse ainda que “falta político para brigar por melhorias significativas para a cidade” e entende que “deve ser solicitada a obra complementar do viaduto”.

O presidente da Câmara de Vereadores Luciano Gomes (PR) não acredita que a obra da rotatória será entregue a tempo para o dia da inauguração do aeroporto. “Essa obra deveria ser um viaduto, não uma rotatória. Estamos correndo risco de acidentes devido ao movimento que teremos nesse trecho da rodovia a partir da inauguração”, disse.

Para a vereadora Viviane Sampaio (PT), que também estava na comitiva com os vereadores, “a obra da rotatória atende às necessidades atuais do tráfego no local”. “Acreditamos que um viaduto é necessário, sim, mas num outro momento, e confio que ele será feito em breve”, declarou.

Inauguração será no dia 23 de julho (Foto: Mário Bittencourt)

Novo aeroporto

O novo equipamento terá o nome de Aeroporto Glauber Rocha, em homenagem ao cineasta conquistense, considerado o pai do Cinema Novo, movimento cinematográfico com ênfase nas desigualdades sociais das décadas de 1960 e 1970.

O aeroporto terá capacidade para receber Boings 737-700, para até 138 passageiros, e airbus A300 (até 300 passageiros). Inicialmente, o Glauber Rocha vai absorver os voos que já são realizados pelo atual equipamento, o Otacílio de Figueiredo, com destino a São Paulo e Minas Gerais.

No Otacílio de Figueiredo, que será desativado, já atuam as empresas Azul e Passaredo. O primeiro voo do novo aeroporto será no dia 25 de julho, com voos da Azul – Conquista X Confins (MG) e Conquista X Guarulhos (SP). No dia 5 de agosto começará a operação da empresa Gol Linhas Aéreas, com voos diários para Guarulhos, utilizando aeronaves Boeing 773-700, com capacidade para 138 passageiros.

De acordo com a Seinfra, o aeroporto Glauber Rocha terá capacidade para operar voos internacionais, mas é preciso um estudo de demanda e interesse das companhias aéreas. Por enquanto, o novo aeroporto fará apenas voos nacionais.

A expectativa é que o novo aeroporto tenha movimentação de 500 mil passageiros por ano até 2020 - o atual equipamento recebe anualmente 250 mil pessoas.

O consórcio VDC Airport, formado pelas empresas Socicam e Universal Armazéns Gerais e Alfandegados, administrará o equipamento por 30 anos e pagará R$ 18 milhões, após vencer uma licitação.

Em março, a Socicam foi a vencedora do leilão do bloco Centro-Oeste de aeroportos brasileiros, realizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Com isso, acrescentou ao seu portfólio os terminais de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, todos no estado do Mato Grosso, e passou a ser a concessionária brasileira com o maior número de terminais aeroviários no país, com 14 aeroportos sob sua gestão.