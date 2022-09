A vida acontece com o Sesc



Muito se fala de qualidade de vida, uma expressão que no passado estava intimamente relacionada à saúde. Hoje sabemos que seu conceito vai muito além. A Organização Mundial da Saúde traz como definição: “a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive”. Em outras palavras, qualidade de vida envolve bem-estar físico, mental e emocional, além do desenvolvimento pessoal.

Foi este o ideal abraçado pelo Sesc há 76 anos. Uma tarefa desafiadora e uma construção diária. Qualidade de vida ultrapassa as necessidades básicas do indivíduo. E atuar neste viés exige a arte de servir. O Sesc foi criado pelos empresários do comércio do setor de bens, serviços e turismo para ser uma instituição a serviço do Brasil.

Nosso trabalho se entrelaça com a história das muitas regiões do país. Conhecemos de perto a vida desses brasileiros e brasileiras que diariamente encontram em nossas unidades as mais diversificadas atividades. E quando atingimos um patamar em determinada ação, buscamos a mudança para torná-la ainda melhor. Foi assim que o Sesc Ler, lançado em 1998 na Amazônia para proporcionar escolarização a comunidades com dificuldades de acesso a aprendizagem, hoje faz parte de um projeto ainda mais amplo de Educação de Jovens e Adultos que incorpora a modalidade de educação a distância e qualificação profissional.



Também foi dessa forma que o Mesa Brasil Sesc ultrapassou seu objetivo de distribuição de alimentos para instituições cadastradas, passando a doar cestas básicas a famílias em vulnerabilidade durante a pandemia. Em 2021, foram 52 milhões de quilos de alimentos doados. O Sesc também contribui com o acesso à saúde no país. Por meio de 25 unidades móveis, que viajam pelo Brasil, o Sesc Saúde Mulher realiza mais de 400 mil exames gratuitos por ano



Na cultura, apesar de todos os percalços provocados pela pandemia de covid 19, o Sesc manteve a chama acesa do incentivo à produção. O Prêmio Sesc Literatura, o Palco Giratório e o trabalho incessante do Polo Sociocultural Sesc Paraty são alguns exemplos. No Lazer, o Circuito Sesc de Corridas é o maior projeto deste esporte no Brasil. Está em todas as regiões do país, atende todas as faixas etárias e, neste ano, já foram realizadas 29 provas com 12 mil participantes.



O Sesc completa 76 anos acompanhando as mudanças da sociedade e se adaptando aos novos tempos. Nossa meta é atender cada vez mais os trabalhadores do nosso setor, além da população em geral. Educação, saúde, cultura, lazer e assistência são os nossos pilares de atuação. Sobre eles, vamos continuar trabalhando para que as pessoas vivam grandes momentos conosco. Porque a vida acontece com o Sesc.





Jose Cirilo é diretor-geral do Departamento Nacional do Sesc