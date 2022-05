A violência que impede a vida dos inocentes de seguir

Ainda no domingo (8), à noite, começaram os relatos nas redes sociais prevendo uma semana complicada na capital baiana, sobretudo nos bairros de Águas Claras e Cajazeiras. A população, mais do que ninguém, conhece os males que a política de bangue-bangue entre polícia e criminosos causa em suas vidas.



Poucas horas antes, dois policiais militares, os soldados Shanderson Lopes Ferreira e Victor Vieira Ferreira Cruz, haviam sido mortos em uma emboscada no bairro da Fazenda Grande I quando voltavam do enterro de um outro colega, o soldado Alexandre Menezes, atingido por uma bala de fuzil no sábado (7), em Águas Claras.



O histórico mostra que a polícia não ia deixar barato três vidas de membros da corporação serem tiradas - e comemoradas - pelos bandidos. A operação a ser iniciada no dia seguinte era certa. Assim como as consequências dela.



Na segunda-feira (9), o comércio na região ficou praticamente todo fechado. O "toque de recolher" foi estabelecido pelos próprios comerciantes como medida de segurança. Na terça-feira (10), as lojas começaram a abrir, timidamente, mas nem metade delas estava funcionando no dia seguinte.



Quase vinte escolas municipais e estaduais ficaram fechadas ao menos por dois dias. “O meu medo não é que ele esteja dentro da escola. Para mim, o mais preocupante é o caminho”, disse a mãe de um aluno, que não quis se identificar. “Não temos segurança há muito tempo. Já é difícil incentivar as crianças a seguirem com os estudos, ainda chegam esses fatos para fazer a gente dizer para elas que não devem ir, que não devem aprender, porque é perigoso sair até mesmo para ir à escola”, lamentou a mãe de outro. Na quarta-feira (11), as escolas começaram a voltar a funcionar, mas com poucos alunos.



Na sexta-feira (13), quinto dia de operação da PM na região, nove suspeitos de participação na mortes dos policiais haviam sido mortos em confronto. Além disso, um suspeito foi preso e nove armas de fogo foram apreendidas, entre elas um fuzil calibre 556, uma submetralhadora e uma pistola calibre 9mm, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Chuva faz muro ceder e lama invade casas no Jardim Cajazeiras

Pelo menos 12 casas foram atingidas pela lama ou tiveram o acesso bloqueado por conta do deslizamento de terra que aconteceu na madrugada de quarta-feira (11) na 2ª Travessa Juraci Trindade, no bairro de Jardim Cajazeiras. Mesmo com susto, ninguém ficou ferido.



Apesar de atingidos, nenhum dos imóveis apresentava risco de desabamento. Mesmo assim, agentes da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre) encaminharam as famílias para o aluguel social. Os moradores devem deixar as casas para evitar novos acidentes até que o local seja liberado. As chuvas que caíram na terça e na quarta provocaram diversos transtornos na cidade.

Minas no topo

Lançado em 1972, o disco Clube da Esquina, de Milton Nascimento e Lô Borges, foi eleito o melhor álbum brasileiro já lançado por 162 especialistas de áreas ligadas à produção musical. A pesquisa faz parte do projeto Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. Dois artistas baianos completam o top 3: Novos Baianos, com Acabou Chorare (1972), em 2º, e João Gilberto, com Chega de Saudade (1959), em 3º.

A luta de Holyfield

Um dos grandes ídolos do esporte baiano, o ex-boxeador Reginaldo Holyfield, de 56 anos, vem travando uma luta contra o diabetes e a depressão e apresenta dificuldades para andar, se alimentar e falar. Na terça-feira (11), ele deu entrada na UPA de Brotas e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Salvador (HMS) para internação. Segundo sua sobrinha Érica, no dia seguinte, Holy já apresentava uma melhora.

Dói no bolso

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial, de abril foi 1,06%. Foi o índice mais alto para um mês de abril desde 1996 (1,26%). Segundo o IBGE, que divulgou o índice na última terça-feira (11), a inflação acumulada em 12 meses chegou a 12,13%, acima dos 12 meses imediatamente anteriores e a maior desde outubro de 2003 (13,98%). A taxa acumulada no ano chegou a 4,29%.

Luto no sertanejo

O cantor Aleksandro, da dupla Conrado & Aleksandro, morreu no último sábado (7), após uma acidente com o ônibus que transportava os sertanejos e equipe técnica, em São Paulo. Outras cinco pessoas também morreram. Já Conrado segue internado, após passar por cirurgias. Ele está consciente. Em princípio, a Polícia Rodoviária Federal acredita que um pneu estourado provocou o acidente.

